Как сообщили в СБУ, эти спецоперации являются частью утвержденной Президентом Украины системной кампании, направленной на снижение военно-экономического потенциала России.

Какие потери понес враг?

Одним из самых ярких результатов недели стало успешное поражение российского танкера класса Suezmax, входящего в состав "теневого флота" России. Спецоперация была проведена с помощью отечественного морского дрона Sea Baby в исключительной экономической зоне Украины недалеко от временно оккупированной Ялты.

Несмотря на активные попытки российской авиации перехватить и уничтожить беспилотник, он успешно прорвал оборону и поразил кормовую часть судна. Этот танкер находится под жесткими санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Канады и Австралии из-за систематической перевозки нефти в обход установленных международных ограничений.

География ударов украинских беспилотников на этой неделе оказалась чрезвычайно широкой. Под удар БПЛА попала нефтеперекачивающая станция "Черкассы" в Башкортостане, расположенная в 1500 километрах от границы Украины. По меньшей мере восемь дронов-камикадзе провели атаку на резервуарный парк и производственные мощности станции.

Стоит отметить, что эта станция ежегодно обеспечивает транспортировку почти 2 миллионов тонн нефтепродуктов.

Кроме того, масштабные пожары после попаданий украинских беспилотников вспыхнули на следующих объектах:

нефтебаза "Красная заря" в Тверской области;

нефтебаза "Старопольская" в Ставропольском крае;

нефтебаза "ТЕС-Терминал-1" во временно оккупированной Керчи, где были повреждены насосная станция и резервуар с топливом;

Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Ярославль";

нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" в Ленинградской области, где повреждены три резервуара и выведены из строя два нефтеналивных стендера;

нефтеперерабатывающий завод "Первый завод" в Калужской области.

Атакованные российские объекты / Фото СБУ

Параллельно с ударами по энергетике СБУ и Силы обороны активно уничтожали военную инфраструктуру захватчиков в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях. В частности, на оккупированном полуострове под удар попал военный аэродром "Гвардейское", где зафиксированы повреждения трех ангаров с авиационной техникой.

Также вблизи Симферополя был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а в Керчи ликвидирована мобильная огневая группа противника.

В Донецкой области, в районах населенных пунктов Курахово и Гранитное, украинские силы нанесли точные удары по местам дислокации экипажей БПЛА оккупантов. В результате атаки были уничтожены наземные станции управления, хранилище с беспилотниками и боевыми частями к ним.

В то же время в Сорокино в Луганской области был поражен большой склад крупнокалиберных боеприпасов, что привело к мощной и продолжительной детонации.

Напомним, что украинские военные планомерно снижают боевые возможности противника. Ранее Силы обороны Украины нанесли масштабные удары по Сизранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области, а также успешно поразили российские танкеры и паромы в акватории Азовского моря.