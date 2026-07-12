Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно о новых поражениях?

11 июля и в ночь на 12 июля Силы обороны Украины нанесли масштабные удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России. Целью операции было ослабление логистических возможностей и топливного обеспечения российской армии.

Одной из главных целей стал Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Окончательные результаты поражения в настоящее время уточняются.

Справочно. Сизранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Его проектная мощность составляет около 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения потребностей российских войск.

Кроме того, украинские военные поразили 10 российских танкеров и четыре парома в акватории Азовского моря. По информации Сил обороны, танкеры использовались для перевозки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивали военную логистику и транспортировку грузов в интересах вооруженных сил России.

Также 11 июля был нанесен удар по российскому эшелону с горюче-смазочными материалами вблизи оккупированного Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива. Кроме того, украинская сторона уточнила результаты предыдущей атаки на нефтеперерабатывающий комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленинградской области России. По результатам оценки подтверждено повреждение установки по переработке нефти.

В Силах обороны подчеркнули, что и в дальнейшем будут систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим военную машину России, с целью ослабления ее способности продолжать вооруженную агрессию против Украины.

В то же время Министерство обороны России заявило, что в течение ночи средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников авиационного типа. По утверждению российской стороны, дроны провели атаки на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Тульскую, Смоленскую и Ульяновскую области, Краснодарский край, Московский регион, временно оккупированный Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Напомним, в ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российским судам в Азовском море. По предварительным данным, были поражены 21 танкер, четыре буксира, два сухогруза и земснаряд. В России подтвердили атаку на суда в Таганрогском заливе и заявили о повреждении нескольких плавсредств и гибели одного матроса.