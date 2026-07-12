То есть связи между разведывательным БПЛА Shark-M и баражирующим боеприпасом RAM 2-X. Об этом пишет Defense Express.

Что такое проект "Челюсти" и зачем он нужен?

В Фонде отмечают, что даже при тщательной подготовке лишь незначительная часть дальнобойных средств поражения долетает до стратегических целей в России. По открытым данным, этот показатель составляет примерно от 4% до 15%.

Основной причиной является многоуровневая система российской противовоздушной обороны. Прежде чем достичь военного завода, нефтебазы или аэродрома, украинский беспилотник должен пройти через плотное прикрытие зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы.

Именно поэтому, объясняют в Фонде, перед ударами по стратегическим целям необходимо систематически уничтожать российские радары, комплексы ПВО и другие элементы обороны в полосе до 150 километров от линии фронта. Каждое такое поражение открывает новые "коридоры" для проникновения дальнобойных дронов вглубь территории России.

В Фонде Сергея Притулы рассказали, что идея возникла после анализа изменений в тактике российской армии. Если раньше оккупанты размещали важные средства ПВО относительно близко к фронту, то впоследствии начали отводить их на расстояние около 100–150 километров.

Именно в этой зоне россияне начали концентрировать логистические узлы, дорогостоящие радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны и резервы, рассчитывая, что у украинских сил не будет достаточно эффективных средств для их поражения.

В то же время использовать для таких целей дорогостоящие западные ракеты было экономически невыгодно. Именно поэтому возникла потребность в специализированном комплексе, который мог бы регулярно работать на оперативной глубине.

Так появился проект "Щелепы", объединивший возможности разведывательного беспилотника Shark-M и ударного баражирующего боеприпаса RAM 2-X.

В этой комбинации первый выполняет роль разведчика, координатора и ретранслятора сигнала. Беспилотник оснащен современной оптикой, тепловизионными системами наблюдения и способен работать на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

Продолжительность его полета достигает шести часов, что позволяет вести длительное наблюдение за районами дислокации российских войск, выявлять цели и передавать координаты ударному дрону.

Непосредственное поражение обеспечивает баражирующий боеприпас RAM 2-X. Он построен по схеме X-wing, что обеспечивает высокую маневренность и точность во время финальной атаки.

Одной из главных особенностей RAM 2-X является система автоматического донаведения. Даже если российские средства радиоэлектронной борьбы полностью подавляют GPS или канал связи, дрон способен самостоятельно завершить атаку и поразить заданную цель.

В Фонде отмечают, что такие комплексы передают исключительно подготовленным экипажам, выполняющим специальные боевые задачи.

Каких результатов уже удалось достичь?

По словам авторов проекта, работа "убийственной пары" запускает своеобразный эффект домино. Уничтожение российских систем ПВО и радиолокационных станций в прифронтовой зоне позволяет украинским дальнобойным беспилотникам безопаснее проникать вглубь территории России и наносить удары по стратегически важным объектам.

Среди важнейших результатов называют поражение редкой российской радиолокационной станции "Небо-СВУ", стоимость которой оценивают примерно в 100 миллионов долларов. По данным Фонда, в России таких комплексов остаются лишь единицы.

Также украинским военным удалось поразить радиолокационную станцию 91Н6, входящую в состав современного зенитного комплекса С-400.

Помимо борьбы со средствами ПВО, комплекс систематически наносит удары по логистическим маршрутам оккупантов. В частности, он помогает наносить удары по транспортной инфраструктуре и складам на так называемом сухопутном коридоре между Россией, оккупированной частью Донецкой области и Крымом.

В Фонде подчеркивают, что современная война состоит из большого количества взаимосвязанных элементов. Именно поэтому успешные удары по стратегическим целям в глубоком тылу России начинаются с системного уничтожения российской ПВО, радаров и логистики вблизи линии фронта.

Только после создания таких "коридоров" украинские дроны дальнего радиуса действия могут эффективно достигать военных аэродромов, предприятий оборонной промышленности и других важных объектов на территории государства-агрессора.