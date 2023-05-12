Лукашенко в сложной ситуации, – Данилов спрогнозировал, будут ли атаки с территории Беларуси

Алексей Данилов заявил, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не отважится отдать приказ атаковать Украину. Сейчас заявления диктатора звучат несколько иначе.

В интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подчеркнул, что Лукашенко сейчас заложник кремлевского режима. Однако он не отважится воевать вместе с российскими террористами.

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Беларусь знает, чем все кончится

В последнее время риторика Лукашенко очень изменилась по сравнению с прошлыми заявлениями. Сейчас он находится в очень сложной ситуации, но атаковать территорию Украины не отважится. Во-первых, белорусские военные, по словам Данилова, прекрасно знают, "чем это кончится". Во-вторых, в Беларуси будет безумное внутреннее сопротивление.

Данилов подчеркнул, что на территории Украины с российскими оккупантами борется немало белорусских патриотов.

"Если кто-то думает, что Лукашенко отдаст приказ и его выполнят, он ошибается", – заявил секретарь СНБО.

В настоящее время в Беларуси продолжаются трехмесячные учения с использованием беспилотников. Однако Данилов не видит в этом угрозы.

Пока мы не видим угрозы нападения с территории Беларуси. Увидим, что будет завтра,

– подчеркнул Данилов.

Беларусь боится диверсий

На днях стало известно, что в Беларуси внезапно ужесточили проверки на границе с Россией. В стране возобновила пограничный паспортный контроль на границе с оккупантами. Эксперты считают, что Лукашенко опасается российских диверсий на территории собственной страны.

Кроме того, между Беларусью и Россией вступило в силу соглашение о взаимопризнании виз.

"Мне кажется, что это прикрытие, ведь соглашение вступило в действие в феврале, а ужесточили контроль сейчас. Возможно, Лукашенко таким образом хочет что-то продемонстрировать Кремлю. Я в это не верю, ведь Лукашенко сейчас очень зависим от Путина. Они как сиамские близнецы, в сочетании совместными преступлениями, совместно готовили вторжение, вели переговоры, как будет организована атака на Украину", – заявил эксперт.

Вероятно, Лукашенко не на шутку опасается инцидентов, которые происходят в пограничной Брянской области. По мнению эксперта, диверсанты могут пересечь российско-белорусскую границу именно в этой части, поскольку она менее защищена.