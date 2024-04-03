Эксперт: Атаки СБУ на НПЗ россиян имеют большее влияние на их экономику, чем санкции западных стран

Атаки дронов СБУ на нефтеперерабатывающие заводы имеют большее влияние на экономику России, чем санкции западных стран.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя аналитику американского телеканала CNN относительно ударов по российским НПЗ.

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Эксперт обращает внимание на важный фактор последнего прилета беспилотников СБУ и ГУР в Татарстане.

НПЗ в Татарстане расположен в 1300 километрах от линии фронта. Россия точно не ожидала подобного удара и теперь вынуждена будет прикрывать объекты, расстояние которых от Украины – более 1000 километров. Это повлияет на количество российской ПВО, которая задействована на фронте,

– отмечает политолог.

Эксперт напоминает, что дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов в России.

"Они наносят удары не по хранилищам топлива, а по дистилляционным установкам, где сырая нефть перерабатывается и превращается в топливо. Именно здесь использовано больше всего компонентов западного оборудования, которое России крайне трудно заменить. Удачно выбрано и время атак: стоимость топлива растет на фоне посевной, что наносит дополнительный ущерб врагу", – акцентирует Загородний.

Источники в СБУ сообщают, что "геноцид российских НПЗ" останавливать не будут. Уверен, что будут и новые рекорды. Однако основной фактор – чрезвычайная эффективность этих ударов. "Санкции", которые таким образом вводит против россиян СБУ, обойти, очевидно, не получится,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 миллионов тонн нефти – этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.