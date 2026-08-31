Они проникают через Киевское водохранилище и маневрируют на разных высотах. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В чем заключается главная опасность атак

Белорусское направление – не единственное. Россия также продолжает массированные атаки со стороны юга, Сумской и Черниговской областей.

ПВО сбивает значительную часть целей, но уничтожить все – невозможно из-за погодных условий и ограниченности средств в конкретных локациях.

Помимо БПЛА, движущихся по четко заданным координатам, еще одной серьезной опасностью является то, что часть из них имеет онлайн-управление.

Для этого россияне используют mesh-сети, где каждый дрон служит ретранслятором сигнала для станции управления.

Благодаря операторам на командных пунктах россияне могут оценивать ситуацию в реальном времени, отличать макеты от реальных объектов и выбирать приоритетные цели. Оккупанты уже неоднократно пытались поразить поезда, локомотивы и автомобили мобильных огневых групп во время движения,

– отметил Игнат.

Для перехвата реактивных беспилотников силы ПВО активно используют тактическую авиацию, уничтожая цели не только ракетами, но и авиационными пушками.

Это ювелирная работа, которую сегодня и "Миражи", и F-16, и даже самолеты МиГ-29 выполняют, рискуя, безусловно рискуя, но другого выхода нет, чтобы сбивать. И поэтому, если реактивный "Шахед" летит очень быстро, если он летит очень высоко, то мы должны рассчитывать на этот способ сбивания, а именно с помощью нашей тактической авиации, пилотов-истребителей,

– добавил Игнат.

Вместе с тем на земле работают зенитные комплексы, ПЗРК и ракеты с лазерным наведением.

Напомним, что оккупанты постоянными запусками затягивают воздушные тревоги на длительное время. Военный аналитик Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны сейчас ищут эффективное решение, как противодействовать этим беспилотникам.