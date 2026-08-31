Вони заходять через Київське водосховище та маневрують на різних висотах. Про це повідомив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Яка головна небезпека атак

Білоруський напрямок не єдиний. Росія також продовжує масовано атакувати зі сторони півдня, Сумської та Чернігівської областей.

ППО збиває значну частину цілей, але знищити всі – неможливо через погодні умови та обмеженість засобів у конкретних локаціях.

Крім БпЛА, що рухаються за чітко заданими координатами, ще однією серйозною небезпекою є те, що частина із них має онлайн-керування.

Для цього росіяни використовують mesh-мережі, де кожен дрон слугує ретранслятором сигналу для станції управління.

Завдяки операторам на командних пунктах росіяни можуть оцінювати ситуацію в реальному часі, розрізняти макети від справжніх об'єктів та обирати пріоритетні цілі. Окупанти вже неодноразово намагалися поцілити в потяги, локомотиви та автомобілі мобільних вогневих груп під час руху,

– зазначив Ігнат.

Для перехоплення реактивних безпілотників сили ППО активно використовують тактичну авіацію, знищуючи цілі не лише ракетами, а й авіаційними гарматами.

Це ювелірна робота, яку сьогодні і "Міражі", і F-16, і навіть літаки МіГ-29 виконують, ризикуючи, безумовно ризикуючи, але іншого виходу немає, щоб збивати. І тому, якщо реактивний "Шахед" летить дуже швидко, якщо він летить дуже високо, то маємо розраховувати на цей спосіб збиття, а саме з допомогою нашої тактичної авіації, льотчиків-винищувачів,

– додав Ігнат.

Разом із тим на землі працюють зенітні комплекси, ПЗРК та ракети з лазерним наведенням.

Нагадаємо, що окупанти постійними пусками затягують повітряні тривоги на тривалий час. 24 Каналу військовий аналітик Іван Тимочко розповів, що Сили оборони зараз шукають ефективне рішення, як протидіяти цим безпілотникам.