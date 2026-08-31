Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, у такий спосіб ворог затягує повітряні тривоги на тривалий час. Сили оборони шукають ефективне рішення, як протидіяти цим безпілотникам.

Літають не лише реактивні дрони

Як наголосив Тимочко, ворог не відмовився від пуску звичайних "Шахедів". Паралельно з ними росіяни застосовують значну кількість дронів-приманок без бойової частини, аби перевантажити протиповітряну оборону.

Дешевшу версію попередніх поколінь "Шахедів" також можуть використовувати для приманки. Це дасть більшу ефективність реактивним дронам. Багатоступеневий процес, який вимагає такого ж підходу до протидії,

– сказав Тимочко.

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Важливо знайти ефективні засоби для збиття реактивних "Шахедів" саме напередодні зими. Зрозуміло, що тоді ворог цілитиме саме в енергетичну інфраструктуру.

Додамо, міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що вже є 4 різні перехоплювачі, які можуть працювати проти реактивних дронів. Вони пройшли польові випробування.