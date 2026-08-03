Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, почему последствия этих атак могут оказаться гораздо более масштабными, чем просто потеря отдельных складов. Он рассказал, какую цепь проблем может вызвать разрушение логистики Wildberries в российской экономике.

Wildberries может повлечь за собой банки

Удары по складам Wildberries происходят одновременно с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и охватывают все более отдаленные объекты. Уничтожение даже одного большого маркетплейса затрагивает не только его владельцев, ведь в работу платформы вовлечено огромное количество продавцов, большинство из которых брали банковские кредиты на закупку товаров и развитие бизнеса.

И это только начало. У них есть еще Ozon и несколько меньших, но также важных платформ,

– подчеркнул Огрызко.

После потери товаров предприниматели не смогут возвращать заемные средства, а проблемы постепенно перейдут к банкам, которые финансировали этот бизнес. Речь идет не просто о сгоревших складских помещениях, а о разрушении логистики и разрыве финансовой цепочки, от которой зависят и заемщики, и кредиторы.

Если эта цепочка на каком-то этапе прерывается, проблемы возникают не только у тех, кто брал в долг, но и у тех, кто давал ссуды. Это начало банковского кризиса и развала финансовой системы,

– пояснил дипломат.

Наибольшие потери может понести ВТБ, который сделал ставку на работу с многомиллионной аудиторией Wildberries и рассчитывал обслуживать участников этой платформы. Это один из больших российских банков, поэтому проблемы маркетплейса могут напрямую отразиться и на его доходах, хотя пока речь идет лишь об ударах по одной торговой сети.

Удары по логистике могут вызвать более широкий кризис

Нынешние потери связаны пока лишь с одной большой торговой платформой, тогда как в России работают и другие маркетплейсы и логистические сети. Дальнейшие атаки на такие объекты могут одновременно ослабить торговлю, перевозку товаров и финансовые учреждения, обслуживающие этот бизнес.

Вот что означают удары только по одному Wildberries, а дальше будет больше,

– подчеркнул Огризко.

Украина, по его мнению, последовательно работает над уязвимыми элементами российской экономики, а цели и возможные последствия таких атак просчитываются до мелочей. Повреждение складов происходит параллельно с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, поэтому давление охватывает сразу несколько важных для России отраслей.

Я верю, что у нас достаточно умных людей, которые продумывают эту систему до мелочей. Тогда этот процесс довольно быстро приблизится к завершению,

– сказал дипломат.

Огризко также упомянул слова Гарри Каспарова, который предположил, что через десять лет Россия может прекратить существование в нынешнем виде. Бывший министр считает такой прогноз слишком отдаленным и убежден, что сочетание военных и экономических проблем будет гораздо быстрее усугублять кризис внутри страны.

Огризко объяснил последствия ударов по Wildberries: смотрите видео