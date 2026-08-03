Дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому наслідки цих атак можуть виявитися значно масштабнішими за втрату окремих складів. Він розповів, який ланцюг проблем здатне запустити руйнування логістики Wildberries у російській економіці.

Wildberries може потягнути за собою банки

Удари по складах Wildberries відбуваються одночасно з атаками на російські нафтопереробні заводи й охоплюють дедалі віддаленіші об'єкти. Знищення навіть одного великого маркетплейсу зачіпає не лише його власників, адже до роботи платформи залучена величезна кількість продавців, більшість із яких брали банківські кредити на закупівлю товарів і розвиток бізнесу.

І це лише початок. У них є ще Ozon та кілька менших, але також важливих платформ,

– наголосив Огризко.

Після втрати товарів підприємці не зможуть повертати позичені кошти, а проблеми поступово перейдуть до банків, які фінансували цей бізнес. Йдеться не просто про згорілі складські приміщення, а про руйнування логістики та розрив фінансового ланцюга, від якого залежать і позичальники, і кредитори.

Якщо цей ланцюжок на якомусь етапі переривається, проблеми виникають не лише у тих, хто позичав, а й у тих, хто давав позики. Це початок банківської кризи й розвалу фінансової системи,

– пояснив дипломат.

Найбільших втрат може зазнати ВТБ, який зробив ставку на роботу з багатомільйонною аудиторією Wildberries і розраховував обслуговувати учасників цієї платформи. Це один із великих російських банків, тому проблеми маркетплейсу можуть безпосередньо позначитися і на його доходах, хоча наразі йдеться лише про удари по одній торговельній мережі.

Удари по логістиці можуть запустити ширшу кризу

Нинішні втрати пов'язані поки лише з однією великою торговельною платформою, тоді як у Росії працюють інші маркетплейси та логістичні мережі. Подальші атаки по таких об'єктах можуть одночасно послаблювати торгівлю, перевезення товарів і фінансові установи, які обслуговують цей бізнес.

Ось що означають удари лише по одному Wildberries, а далі буде більше,

– наголосив Огризко.

Україна, на його думку, послідовно працює по вразливих елементах російської економіки, а цілі та можливі наслідки таких атак прораховують до деталей. Пошкодження складів відбувається паралельно з ударами по нафтопереробних заводах, тому тиск охоплює одразу кілька важливих для Росії галузей.

Я вірю, що у нас достатньо розумних людей, які продумують цю систему до дрібниць. Тоді цей процес доволі швидко наближатиметься до завершення,

– сказав дипломат.

Огризко також згадав слова Гаррі Каспарова, який припустив, що через десять років Росія може припинити існування в нинішньому вигляді. Колишній міністр вважає такий прогноз надто віддаленим і переконаний, що поєднання військових та економічних проблем значно швидше посилюватиме кризу всередині країни.

Огризко пояснив наслідки ударів по Wildberries: дивіться відео