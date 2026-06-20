Союзники этого не предвидели: как Украина меняет геополитику Европы

Украинские дроны дальнего действия фактически каждый день наносят удары по России. А международные партнеры, безусловно, были потрясены после успешной атаки на Московский НПЗ.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что украинские дроны и опыт ведения современной войны позволяют Украине усиливать своё международное влияние. Киев имеет свои "козыри" и успешно их использует.

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Удары по Москве дают нужный эффект

По словам Тимочко, уже звучали меткие замечания о том, что Украина открывала и закрывала саммит G7 взрывами в России. Это произвело впечатление на европейских и американских партнеров. Они такого не ожидали. Соответственно, их поддержка растет.

Такие успешные удары влияют на настроения европейцев и американцев. Это заставляет их политиков, если не адаптировать, то укреплять свои позиции. Топливный кризис и системные удары по России точно не добавляют Путину уверенности,

– отметил Тимочко.

При этом в Кремле неохотно комментируют недавние удары по Москве. Только недавно пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что система ПВО демонстрирует высокие показатели сбиваемости, и угрожал продолжить массированные удары по Украине.

Военный обозреватель рассказал, в каком положении сейчас оказалась Россия: смотрите видео 24 Канала