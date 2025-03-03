Россияне планируют каждую ночь запускать по Украине 500 дронов, – ГУР

Российская армия имеет планы увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать свои беспилотники по Украине. Оккупанты стремятся каждую ночь запускать по нашему государству около 500 дронов-камикадзе и других типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скибицкого в интервью "РБК-Украина".

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Какие дроны сейчас запускает враг по Украине

Вадим Скибицкий рассказал, что россияне существенно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов различных типов. В частности, если в 2023 – в начале 2024 года украинцы знали только "Шахед", "Герань-1" и "Герань-2", то сейчас таких видов беспилотников еще больше.

На сегодня спектр этих беспилотных летательных аппаратов такой большой, что даже не всегда возможно на пальцах одной руки пересчитать: "Герань-1", "Герань-2", "Гарпия", "Гербера", "Пародия" и тому подобное,

– сказал генерал.

В то же время заместитель начальника ГУР отметил, что типы беспилотников, которые сейчас использует враг, содержат боевые ударные, разведывательные, ложные цели, которые являются беспилотниками, но без боевой нагрузки, а также имитационные цели.

"Фактически, это все в целом просто перегружает нашу систему противовоздушной обороны. Очень сложно отличить, где летит беспилотник с боевой частью, а где – без нее", – объяснил Скибицкий.

Какие планы у врага относительно пусков беспилотников по Украине

Вадим Скибицкий отметил, что сейчас на территории России выпуск беспилотных летательных аппаратов происходит в Ижевске, Елабуге и концерне "Калашников".

Сейчас они (россияне – 24 Канал) значительно увеличили выпуск беспилотных летательных аппаратов. И именно это позволяет им применять за один удар от 150 до 200 беспилотных летательных аппаратов, – отметил генерал.

В то же время он отметил, что в планах врага увеличить количество пусковых площадок, откуда их военные будут запускать беспилотные летательные аппараты по нашей территории.

"По подсчетам российского командования, в случае выполнения планов на первое полугодие, они смогут запускать одновременно примерно 500 беспилотных летательных аппаратов", – объяснил заместитель начальника ГУР.

Куда сейчас пытаются бить россияне в Украине

Скибицкий отметил, что в целом цели у врага относительно объектов в Украине, которые они стремятся поразить, не изменилась. Генерал отметил, что он помнит документы страны-агрессора, датированные осенью 2023 года, где были четко определены основные цели, по которым будут применяться беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

Это система управления Вооруженных сил, Сил Обороны, это все, что касается авиации и наших аэродромов. Это – наиболее критические элементы нашей инфраструктуры, в том числе энергетическая система, газотранспортная система – то, что мы наблюдаем сейчас. И один из приоритетов – наши предприятия оборонно-промышленного комплекса – там, где изготавливается вооружение, где мы нарастили выпуски многих видов оружия, боеприпасов, беспилотных аппаратов и систем,

– отметил Вадим Скибицкий.

Он также напомнил, что атаки на энергетику мы уже видели, на теплоэлектростанции. В частности в Харьковском регионе, чтобы выбить всю систему обеспечения теплом нашего населения.

"Были удары по энергосистеме, причем агрессор несколько изменил свою тактику и подходы, которыми он сейчас тоже очень активно пользуется. Это подход, который касается четкого определения и планирования – так называемый таргетинг, чтобы достичь наибольшего эффекта", – объяснил заместитель начальника украинской разведки.

Скибицкий также отметил, что в последнее время от вражеских атак также страдает наша газотранспортная система и наши газовые месторождения. По словам начальника, противник понимает – это то, что идет для нашего населения, для обеспечения своим газом своих потребностей. Поэтому оккупанты пытаются уничтожить именно эту способность Украины.