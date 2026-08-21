Иллюзия безопасности исчезла: ВПК России не справляется с масштабами украинских атак, – ISW

В ближайшее время Россия не сможет полностью перехватывать комбинированные атаки украинских дальнобойных беспилотников и ракет. В эффективность собственной системы противовоздушной обороны больше не верят ни в Кремле, ни среди российских военных блогеров.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Почему Россия не сможет противостоять украинским атакам?

Российские чиновники и коммерческие структуры сталкиваются с серьезными трудностями при попытках организовать противодействие украинским дронам. В военно-аналитической среде оккупанты признают, что надежды на полный перехват воздушных целей абсолютно нереалистичны. Из-за этого россияне вынуждены искать варианты пассивной защиты, такие как установка антидроновых сетей, строительство укрытий и резервирование критической инфраструктуры.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Россия не способна удовлетворить постоянно растущие потребности противовоздушной обороны за счет собственного производства. ВПК агрессора не в состоянии одновременно прикрыть и линию фронта, и свой глубокий тыл. Предлагаемый децентрализованный подход требует колоссальных ресурсов и времени, что подрывает попытки Кремля демонстрировать россиянам мнимую нормальность жизни.

Вооруженные силы Украины успешно продолжают кампанию дальних ударов по российским военным и топливным объектам. В ночь на 20 августа был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае мощностью 19,9 миллиона тонн в год, а также нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" в Татарстане в 1000 километров от границы.

Кроме того, украинские дроны нанесли удары по военным аэродромам в Приморско-Охтарске и оккупированном Донецке, уничтожив радиолокационные станции "Небо-У" и "Небо-УМ". В результате повреждений энергетических подстанций в Крымском регионе зафиксированы масштабные сбои в электроснабжении, а в Черном море существенные повреждения получили российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Напомним, на фоне регулярных ударов по НПЗ в России обостряется топливный кризис, что привело к росту стоимости автогрузоперевозок на 4,5–5,5 процента. В Забайкальском крае произошел топливный коллапс, который существенно осложнил логистику на маршрутах с Китаем. Правительство России вынуждено вводить запрет на экспорт и импортировать топливо более низкого качества.