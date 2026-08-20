Как дефицит топлива ударил по российским перевозчикам

В первом полугодии 2026 года автомобильный транспорт обеспечивал более 70% грузовых перевозок в России, сообщает Служба внешней разведки Украины. Из-за этого проблемы с поставками и подорожанием топлива особенно сильно ударили по логистическому сектору страны.

С середины июля стоимость топлива выросла на 16 – 18%. Поскольку топливо составляет около трети расходов перевозчиков, себестоимость автомобильных перевозок увеличилась примерно на 4,5 – 5,5%.

Дополнительным фактором стала отмена скидок на топливо в размере 7–12%. В результате транспортные компании начали пересматривать свою работу: сокращать дальнемагистральные рейсы, отказываться от поездок между отдаленными регионами и сосредоточиваться на перевозках в пределах отдельных областей или до ближайших портов.

Параллельно выросли и тарифы на сами перевозки. На фоне дефицита водителей, сезонного спроса на скоропортящиеся товары и подорожания проезда по федеральным трассам ставки на грузовики в июле увеличились на 12 – 15% по сравнению с июнем.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

На отдельных направлениях рост был еще более существенным – до 50%. Это означает, что топливный кризис постепенно переходит из разряда проблем непосредственно транспортных компаний в более широкий логистический шок.

Доставка из Китая в Россию резко подорожала

Больше всего от проблем с топливом пострадали маршруты, по которым товары поступают из Китая. Ключевым узким местом стал Забайкальский край, через который проходит значительная часть грузопотока из КНР.

Из-за проблем с топливом ставки на таких маршрутах уже выросли на 20 – 25% по сравнению с маем–июнем. Особенно показательна доставка грузов из Китая в Москву: ее стоимость увеличилась с 10 – 11 тысяч до примерно 14 тысяч долларов.

Российские компании пытаются частично перевести грузы на железнодорожный и морской транспорт. Спрос на прямые железнодорожные перевозки вырос примерно на 18 – 20%, а на морские – на 10 – 1 2%.

Впрочем, эти направления не способны полностью компенсировать сокращение автомобильных перевозок. Их пропускная способность остается ограниченной, а сроки доставки, как правило, более длительные.

Поэтому логистическая система России сталкивается сразу с несколькими проблемами: более дорогостоящим топливом, нехваткой водителей, более высокими тарифами и ограниченными возможностями быстро перевести грузы на альтернативные виды транспорта.

Участники рынка при этом не ожидают, что после стабилизации поставок топлива тарифы вернутся к прежнему уровню. По прогнозам, они могут снизиться максимум на 7 – 10%, поскольку перевозчики будут пытаться компенсировать потери от простоев и неполной загрузки автопарка.

Кризис также может ускорить консолидацию российского рынка вокруг больших транспортных операторов. Именно они имеют больше возможностей создавать запасы топлива и работать с более низкой рентабельностью.

Уход мелких перевозчиков, в свою очередь, сократит предложение транспортных услуг и может удерживать тарифы на высоком уровне даже после нормализации поставок топлива. Особенно уязвимыми останутся отдаленные регионы России, которые будут все больше зависеть от ограниченного круга перевозчиков.

Между тем лимиты на топливо уже действуют даже в Москве. Сейчас можно получить только до 40 литров дизеля или бензина на один автомобиль.