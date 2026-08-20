Як дефіцит пального вдарив по російських перевізниках

У першому півріччі 2026 року автомобільний транспорт забезпечував понад 70% вантажних перевезень у Росії, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Через це проблеми з постачанням і подорожчанням пального особливо сильно вдарили по логістичному сектору країни.

Із середини липня вартість пального зросла на 16 – 18%. Оскільки паливо становить близько третини витрат перевізників, собівартість автомобільних перевезень збільшилася приблизно на 4,5 – 5,5%.

Додатковим фактором стало скасування паливних знижок на 7 – 12%. У результаті транспортні компанії почали переглядати свою роботу: скорочувати далекомагістральні рейси, відмовлятися від поїздок між віддаленими регіонами та зосереджуватися на перевезеннях у межах окремих областей або до найближчих портів.

Паралельно зросли й тарифи на самі перевезення. На тлі дефіциту водіїв, сезонного попиту на швидкопсувні товари та подорожчання проїзду федеральними трасами ставки на вантажівки у липні збільшилися на 12 – 15% порівняно з червнем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На окремих напрямках зростання було ще суттєвішим – до 50%. Це означає, що паливна криза поступово переходить із проблеми безпосередньо транспортних компаній у ширший логістичний шок.

Доставка з Китаю до Росії різко подорожчала

Найбільше від проблем із пальним постраждали маршрути, якими товари надходять із Китаю. Ключовим вузьким місцем став Забайкальський край, через який проходить значна частина вантажопотоку з КНР.

Через паливні проблеми ставки на таких маршрутах уже зросли на 20 – 25% порівняно з травнем – червнем. Особливо показовою є доставка вантажів із Китаю до Москви: її вартість збільшилася з 10 – 11 тисяч до приблизно 14 тисяч доларів.

Російські компанії намагаються частково перевести вантажі на залізничний і морський транспорт. Попит на прямі залізничні перевезення зріс приблизно на 18 – 20%, а на морські – на 10 – 12%.

Втім, ці напрямки не здатні повністю компенсувати скорочення автомобільних перевезень. Їхня пропускна спроможність залишається обмеженою, а строки доставки зазвичай довші.

Тому логістична система Росії стикається одразу з кількома проблемами: дорожчим пальним, нестачею водіїв, вищими тарифами та обмеженими можливостями швидко перекинути вантажі на альтернативні види транспорту.

Учасники ринку при цьому не очікують, що після стабілізації постачання пального тарифи повернуться до колишнього рівня. За прогнозами, вони можуть знизитися максимум на 7 – 10%, оскільки перевізники намагатимуться компенсувати втрати від простоїв і неповного завантаження автопарку.

Криза також може прискорити консолідацію російського ринку навколо великих транспортних операторів. Саме вони мають більше можливостей створювати запаси пального та працювати з нижчою рентабельністю.

Вихід дрібних перевізників, своєю чергою, скоротить пропозицію транспортних послуг і може утримувати тарифи на високому рівні навіть після нормалізації постачання пального. Особливо вразливими залишатимуться віддалені регіони Росії, які дедалі більше залежатимуть від обмеженого кола перевізників.

Тим часом ліміти на пальне вже діють навіть у Москві. Наразі можна отримати лише до 40 літрів дизелю або бензину на одне авто.