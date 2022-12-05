Области, где самая сложная ситуация со светом и жертвы массированной атаки: обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 5 декабря традиционно обратился к украинцам. В первую очередь он вспомнил о сегодняшней массированной ракетной атаке и успешной работе ПВО.

Зеленский отметил, что Россия сегодня выпустила по Украине более 70 ракет, но силы ПВО сбили большинство из них. Он поблагодарил воинов воздушного командования "Восток", "Юг" и "Центр".

Кстати Большинство ракет сбили, а свет уже восстанавливают, - Зеленский отреагировал на массированную атаку

Сколько человек погибло во время атаки

Президент поблагодарил наших партнеров за системы ПВО, которые помогают отбивать атаки. Однако, к сожалению, воины не могут полностью обезопасить небо – было несколько попаданий. Следовательно, есть жертвы. Зеленский заявил, что по состоянию на 21:00 известно о четырех погибших. Политик выразил соболезнования родным погибших.

Аварийные отключения света

Энергетики сразу же начали восстановительные работы. Больше всего усилий нужно приложить в центральных областях Украины, а также – в Одесской области, в Запорожской области, в Харьковской области.

Зеленский объяснил, что для стабилизации системы во многих регионах пришлось перейти к аварийным отключениям. Больше всего отключений применили в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях. Президент заверил, что сделают все, чтобы вернуть стабильность.

Российские атаки затронули Молдову

Зеленский заметил, что российский террор снова затрагивает соседние государства. Имеются перебои с электричеством в Молдове.

Еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум,

– предупредил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, когда террорист дестабилизирует жизнь всех, общая задача – остановить террор. Этой ночью президент будет говорить об этом в обращении к экспертному сообществу американского Института изучения войны.

Атакой Россия отметила годовщину Будапештского меморандума

Глава государства отметил, что сегодняшней ракетной атакой Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума. Этот документ отвечает на многие вопросы о России.

Зеленский подчеркнул, что если что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет.

Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат.

Следовательно, президент заявил, что отдать России хотя бы что-то из элементов безопасности других означает новую войну.

Он добавил, что нужно демонтировать российские террористические возможности. Только освобождение всей нашей земли и привлечение убийц к ответственности может дать мир.

Поддержка евроатлантического курса и награды для волонтеров

Лидер рассказал, что сегодня подписали новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины – с Черногорией. Такие же декларации заключили с Чехией и Бельгией.

Кроме того, Зеленский отметил, что в Украине появилось особая награда для волонтеров – "Золотое сердце". Сегодня в приветствии волонтерского сообщества президент назвал первые 50 коллективов и личностей, которые получат эту награду. Однако это не полный перечень тех, кто ее заслуживает.

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