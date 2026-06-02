Атаковали дронами и ракетами: Россия нанесла удар по Полтавщине

На Полтавщине зафиксировано попадание вражеских ракет и беспилотников во время массированной комбинированной атаки. В Лубенском районе в результате ударов повреждены предприятие и жилые дома, есть пострадавший.

О последствиях вражеской атаки рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно об атаке на Полтавщину?

Оккупанты совершили массированную атаку на Полтавскую область. Под удар попал Лубенский район.

По предварительным данным, в результате удара ракетами и дронами повреждено помещение частного предприятия. На другой локации ракета упала вблизи частных домовладений, в результате чего были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Известно об одном пострадавшем человеке. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, медики оказали необходимую помощь на месте.

На месте происшествия работают экстренные службы, фиксирующие последствия атаки и устраняющие повреждения.

Под массированную атаку также попали другие регионы Украины

В результате очередной массированной атаки пострадал Киев. В нескольких районах столицы зафиксированы пожары, разрушение жилых домов и повреждение гражданской инфраструктуры. Всего в результате комбинированного массированного удара пострадали 58 человек, среди них двое детей. 40 раненых медики госпитализировали. К сожалению, в результате обстрела погибли 4 человека.

В ночь на 2 июня Днепр также подвергся массированной комбинированной атаке российских войск с применением ракет и БПЛА. В городе частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятия, пожарная часть и гаражи, уничтожены автомобили. В Каменском возникли пожары в жилых домах и повреждено админздание. По предварительным данным, погибли 6 человек, еще 33 получили ранения. Часть пострадавших госпитализирована, среди них тяжелые. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

Запорожье также подверглось атакам со стороны российских войск с применением БпЛА, баллистических и крылатых ракет. По данным ОВА, по городу было нанесено по меньшей мере 20 ударов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, а также объект промышленной инфраструктуры.