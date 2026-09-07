Лишили россиян связи: "Атеш" совершил диверсию перед ударом по НПЗ в Перми

Подполье провело успешную спецоперацию глубоко в тылу врага накануне мощной воздушной атаки. Благодаря точечному удару по критически важной инфраструктуре оккупанты утратили координацию непосредственно перед налетом дальнобойных беспилотников.

Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Подробности диверсии в российском тылу

Агенты движения "Атеш" 21 августа уничтожили башню связи в районе Перми Пермского края. Это произошло непосредственно перед успешным ударом Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающему заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез". Уничтоженное сооружение служило резервным каналом для обмена оперативной информацией между охраной предприятия и военными подразделениями, прикрывавшими его.

В движении "АТЕШ" сообщили, что диверсию совершил российский военнослужащий, который самовольно покинул часть и вышел на связь с партизанами. Мужчина решил присоединиться к сопротивлению из-за несогласия с политикой руководства страны и произвола во время армейской службы.

В результате уничтожения башни передача данных была полностью нарушена. Охрана стратегического предприятия осталась без стабильной координации, после чего по комплексу нанесли удар украинскими дальнобойными беспилотниками.

Успешная диверсия партизан "Атеш" в Перми: смотрите видео

Это далеко не первая удачная вылазка партизан. Ранее агенты движения "Атеш" повредили два релейных шкафа на железнодорожной линии в Белгородской области, что задержало эшелон с боеприпасами и инженерным имуществом оккупантов в направлении Купянска.

Систематическая работа по дезорганизации вражеского топливно-энергетического комплекса продолжается. Напомним, 1 сентября украинские разведчики провели операцию на территории Ленинградской области России и нанесли удар по комплексу "Новатак – Усть-Луга". По данным ГУР, в результате атаки было повреждено ключевое оборудование для переработки нефти и технологические установки, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Комплекс является важным элементом российской топливно-энергетической системы и занимается переработкой газового конденсата и производством нефтепродуктов.

Кроме того, недавние удары Украины остановили работу двух больших НПЗ России, что существенно ограничило поставки топлива вражеской армии.