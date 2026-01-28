"Атэш" смог частично обесточить завод в Удмуртии, который участвует в производстве тяжелой техники

"Атэш" частично обесточил завод в Удмуртии. Он участвует в производстве оружия и тяжелой техники для армии России.

Об этом движение "Атеш" сообщило в своем телеграмме.

Что известно о диверсионной операции "АТЕШ" в Ижевске?

Агенты движения провели успешную диверсионную операцию в Ижевске. В результате поджога была выведена из строя трансформаторная подстанция, питавшая ключевые производственные цеха металлургического завода "БУММАШ".

Это предприятие является важным элементом военно-промышленного комплекса России – оно поставляет заготовки и специальные сплавы для изготовления вооружения и тяжелой техники. Благодаря точечным действиям агента "АТЕШ" работу одного из стратегических заводов в промышленной зоне удалось остановить на некоторое время.

Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "АТЕШ" выключает рубильник на их заводах,

– заявили в движении.

