"Атеш" обнаружил тайник с бензовозами под Симферополем

Партизанское движение "Атеш" заявило об обнаружении тайного места хранения топливных цистерн в промышленной зоне временно оккупированного Симферополя. Объект может использоваться для снабжения топливом российских оккупационных структур в Крыму.

По данным "Атеш", собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

Что известно о скрытой базе россиян?

Топливные цистерны расположены на территории парка отстоя пассажирских электропоездов. Также на этом участке зафиксированы железнодорожные составы и, вероятно, отдельные локомотивы, что может свидетельствовать о использовании объекта в качестве элемента транспортной логистики.

Непосредственно рядом с местом стоянки находятся несколько топливных цистерн. В "Атеш" предполагают, что их расположение связано с деятельностью двух нефтебаз, которые также расположены в этой промышленной зоне.

Партизаны считают, что такое соседство делает объект потенциально важным для обеспечения топливом российских оккупационных войск и других силовых структур, действующих на территории временно оккупированного Крыма. Именно через железнодорожную инфраструктуру Россия регулярно осуществляет поставки материально-технических ресурсов, в частности топлива, боеприпасов и техники.

В движении подчеркнули, что наблюдение за объектом продолжается в режиме постоянного мониторинга. После сбора необходимой информации координаты и другие сведения оперативно передали Силам обороны Украины.

Напомним, во временно оккупированном Крыму и в Херсонской области российские войска столкнулись с острым дефицитом топлива для мобильных огневых групп и подразделений противовоздушной обороны. Агенты партизанского движения "Атеш" утверждают, что российское командование ввело жесткие ограничения на заправку техники.

По их данным, автомобили разрешают использовать только во время боевых выездов, а в остальное время они остаются без движения из-за нехватки топлива. Один из агентов движения, который, как утверждается, находится в подразделении ПВО вблизи Чонгара, заявил, что в случае исчерпания запасов топлива во время выполнения задания военные вынуждены оставлять технику и уходить пешком.

Подобная ситуация наблюдается в 1096-м зенитном ракетном полку 22-го армейского корпуса России, мобильных огневых группах возле Чонгара и подразделениях 49-й общевойсковой армии на оккупированной Херсонщине. Также партизаны утверждают, что на дороге между Геническом и Скадовском уже фиксировали случаи брошенной из-за нехватки топлива российской техники.