Движение "Атеш" выложило в сеть не только геолокацию завода. Оно еще и показало на ролике, как производятся те же боеприпасы, которые оккупанты используют в войне против Украины.

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Гражданские заводы – военные

В военном партизанском движении заметили, что их агенты работают повсюду. В частности, на объектах военно-промышленного комплекса вооруженных сил России.

На трубном липецком заводе "Свободный Сокол" оккупанты переоборудовали один из цехов для производства боеприпасов,

– говорят в "Атеше".

Агенты движения отметили, что оккупанты работают в режиме 24 на 7. Они в таком режиме выполняют план из 40 тысяч снарядов в месяц. В "Атеше" отметили, что 30% произведенного – брак.

Координаты завода в Липецке: 52.626556, 39.653833.



Место расположения завода в Липецке / Скриншот движения "Атеш"​

"Ожидайте огонь оккупанты или сворачивайтесь и бегите, пока можете", – призывают в "Атеше".

Движение "Атеш" побывало на российском заводе по изготовлению боеприпасов: смотрите видео

А пока россияне производят бракованные боеприпасы, Украина продолжает получать помощь от международных партнеров. Накануне США объявили об очередном пакете более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Что еще Украина получит от США

Минобороны США опубликовало список оружия и боеприпасов, ставших частью нового пакета помощи. Он содержит ракетные установки и противотанковые системы. Перечень вооружения таков: