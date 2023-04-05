Рух "Атеш" виклав у мережу не лише геолокацію заводу. Він ще й показав на ролику, як виготовляються ті самі боєприпаси, які окупанти використовують у війні проти України.
Читайте також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ
Цивільні заводи – військові
У військовому партизанському русі зауважили, що їхні агенти працюють всюди. Зокрема, на об'єктах військово-промислового комплексу збройних сил Росії.
На трубному липецькому заводі "Вільний Сокіл" окупанти переобладнали один з цехів для виробництва боєприпасів,
– кажуть в "Атеші".
Агенти руху зауважили, що окупанти працюють у режимі 24 на 7. Вони в такому режимі виконують план зі 40 тисяч снарядів на місяць. В "Атеші" зауважили, що 30% виготовленого – брак.
"Очікуйте на вогонь окупанти або згортайтеся та біжіть, поки можете", – закликають в "Атеші".
А поки росіяни виготовляють браковані боєприпаси, Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Напередодні США оголосили про черговий пакет на понад 2,5 мільярда доларів.
Що ще Україна отримає від США
Міноборони США опублікувало список зброї та боєприпасів, які стали частиною нового пакета допомоги. Він містить ракетні установки та протитанкові системи. Перелік озброєння такий:
- Додаткові ракети для ЗРК Patriot;
- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди;
- 120-міліметрові мінометні снаряди;
- 120-міліметрові та 105-міліметрові танкові боєприпаси;
- 25-міліметрові боєприпаси;
- Ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- Близько 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних машин для евакуації техніки;
- 61 танкер із важким паливом;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкої техніки;
- Контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- Запасні частини та інше польове обладнання.