Основа организации и операций: сколько крымских татар работает в подполье "Атеш"

Партизанское движение "Атеш" работает как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу врага – в России. Поэтому среди партизан есть украинцы и даже россияне. Однако больше всего там крымских татар.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказали представители движения. По их словам, именно крымские татары сыграли ключевую роль в создании организации.

Обратите внимание Связано с политикой безопасности: имеет ли "Атеш" связь с другими партизанами

Сколько крымских татар в организации

Представители движения рассказали, что более 50% членов организации – крымские татары. Именно они играют ключевую роль не только в формировании "Атеш", но и в партизанских операциях.

Среди наших агентов крымских татар большая часть общего количества. Остальные – украинцы и россияне. Крымские татары сыграли ключевую роль в создании и построении организации, а также в проведении операций,

– рассказали партизаны.

Обращение "Атеша" к крымскотатарскому народу

18 мая в Украине отмечали 79-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа. В 1944 году советские власти решили депортировать киримли в Центральную Азию и Дальний Восток. В результате от трети до половины представителей крымского народа погибли.

В годовщину трагедии партизаны пообещали сделать все, чтобы День Независимости Крым встретил свободным.

Представители движения "Атеш" подчеркнули, что разделяют боль крымскотатарского народа и обещают сделать все для того, чтобы больше никогда с ними не совершали ничего подобного.