Логистика оккупантов стала сложнее: "Атеш" провел диверсию в Москве

Агент "Атеш" провел диверсию на ключевой железной дороге в Москве. Это повлияет на логистику врага, ведь теперь войска будут иметь проблемы с обеспечением подразделений в Курской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Там также показали кадры с операцией на железной дороге.

Смотрите также Поведение россиян все выдало: что по-тихому перевозят по Мариупольской железной дороге

Диверсия на московской железной дороге

Агент движения "Атеш" провел успешную диверсию на ключевой московской железной дороге. Она соединяет Москву и Курскую область и активно используется врагом.

Релейный шкаф в Московской области: смотрите видео

Так, партизан сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов Московской области. В результате диверсии была повреждена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенных для российских войск на линии фронта.

Координаты места, где "Атеш" провел диверсию: 55.140510013, 37.490481969.

Диверсия "Атеш" на железной дороге: смотрите видео

В "Атеш" отметили, что посвятили эту операцию в Москве всем сторонникам партизанского движения. Кроме того, агенты также поздравили всех с Днем Вооруженных Сил Украины и Днем святого Николая.

Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!

– резюмировали в "Атеш".

Ранее "Атеш" провел диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Агент партизанского движения уничтожил электрооборудование релейного шкафа в населенном пункте Алексеевка, чем нарушил военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка – Мелитополь.