Диверсия на железной дороге в Запорожской области: агент "Атэш" вывел из строя важное электрооборудование

Партизаны из движения "Атеш" продолжают создавать значительные проблемы для оккупантов. На этот раз в Запорожской области, вблизи населенного пункта Урожайное, Токмакского района, была осуществлена успешная диверсия на железной дороге.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Агенту удалось уничтожить релейный шкаф.

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Чем важна диверсия на железной дороге

Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Урожайное, Токмакского района, Запорожской области,

– говорится в сообщении.

Агент "Атеш" совершил диверсию на железной дороге: смотрите видео

В результате диверсии было выведено из строя электрооборудование на железнодорожном участке между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак. Это привело к перебоям в поставках военной техники и топлива для российских военных, которые находятся на линии фронта.

Где была совершена диверсия / Фото "Атеш"

Партизаны отметили, что оккупанты активизировались на Запорожском направлении, поэтому подобные диверсии становятся для них значительной проблемой, ведь значительно усложняют логистику и нарушают регулярные поставки боеприпасов и топлива, чем снижает способность российских войск выполнять боевые задачи.