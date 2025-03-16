Партизаны жгут имущество Z-активистов: "Атеш" показал видео уничтожения машины сторонника Путина
- Агенты движения "Атеш" уничтожают имущество сторонников преступного режима по всей России, этот раз сожгли автомобиль с Z-атрибутикой в Нижнем Тагиле.
- Партизаны отмечают, что сторонники оккупации Украины не смогут спрятаться от справедливости даже в отдаленных регионах России.
Агенты движения "Атеш" уничтожают имущество "любителей Z-атрибутики" на территории всей России. На этот раз сгорел автомобиль в городе Нижний Тагил Свердловской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар. Сторонник "русского мира", активно поддерживающий преступный режим страны-агрессора, остался без средства передвижения.
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Как борются с "Z-никами"
Агенты напоминают жителям России – тем, кто поддерживает оккупацию Украины и военные преступления, не удастся спрятаться от справедливости даже за Уралом.
Любителей Z-атрибутики становится все меньше во всей России, а тех, кто от нее еще не избавился, постоянно преследуют какие-то напасти – то машина сгорит, то еще что-то хуже,
– написали в "Атеш".
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К слову, агенты призывают присоединяться к движению всех, кто "желает лучшего будущего для своей страны". Недавно они уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, чем помешали логистике оккупантов.