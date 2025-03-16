Агенты движения "Атеш" уничтожают имущество "любителей Z-атрибутики" на территории всей России. На этот раз сгорел автомобиль в городе Нижний Тагил Свердловской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар. Сторонник "русского мира", активно поддерживающий преступный режим страны-агрессора, остался без средства передвижения.

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Как борются с "Z-никами"

Агенты напоминают жителям России – тем, кто поддерживает оккупацию Украины и военные преступления, не удастся спрятаться от справедливости даже за Уралом.

Любителей Z-атрибутики становится все меньше во всей России, а тех, кто от нее еще не избавился, постоянно преследуют какие-то напасти – то машина сгорит, то еще что-то хуже,

– написали в "Атеш".

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К слову, агенты призывают присоединяться к движению всех, кто "желает лучшего будущего для своей страны". Недавно они уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, чем помешали логистике оккупантов.