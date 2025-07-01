Ударил по ключевой логистике оккупантов: "Атеш" устроил диверсию под Тулой

Агент "Атеш" успешно провел диверсию в районе железнодорожного полотна под Тулой. Речь идет о важнейшем логистическом узле, который играет стратегическую роль в оборонной промышленности России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что известно о диверсии "Атеш" под Тулой?

В результате диверсии под Тулой уничтожен релейный шкаф, который отвечал за управление движением на этом участке.

Повреждение шкафа вызвало серьезные перебои в железнодорожном сообщении, что критически сказалось на своевременной поставке боеприпасов, вооружения и компонентов двойного назначения с тульских заводов – таких, как КБП, Туламашзавод, патронный и машиностроительный,

– отметили в "Атеш".

Обратите внимание! Российские захватчики активно использовали этот маршрут для снабжения войск на линиях Харьковского и Сумского направлений.

Уничтожен релейный шкаф: смотрите видео

Успешные действия агента привели не только к задержкам в перемещении военных грузов и сбоям в графике отгрузки продукции военно-промышленного комплекса агрессора, но и к значительной деморализации оккупантов.

Каждая такая диверсия точечный удар в сердце военной логистики, что подрывает устойчивость оккупационного режима изнутри,

– подчеркнули в "Атеш".

Также добавили, что продолжают действовать там, где враг чувствует себя в безопасности. Участники движения доказывают, что агрессор не может быть уверен в тылу – даже в Туле.

Место диверсии / Коллаж "Атеш"