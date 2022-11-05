Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море

Американская подлодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" прибыла в Гибралтар. В последний раз ВМС США посещали Гиблартар более года назад.

1 ноября крупнейшая атомная субмарина США Род-Айленд (SSBN 740) с баллистическими ракетами класса "Огайо" прибыла в Гибралтар.

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Что случилось

Это была короткая остановка в районе операций ВМС США в Европе. Так Штаты хотели продемонстрировать гибкость и приспособленность подлодок к силам США и союзников в этом регионе.

Визит Род-Айленда в порт Гибралтара укрепляет нашу непреклонную преданность нашим союзникам и партнерам в регионе. США и Великобритания имеют богатую историю сотрудничества с помощью учений, операций и подобных мер по сотрудничеству, которые укрепляют наши общие возможности и партнерство.

– сказал командир оперативной группы 69, капитан Джон Креддок.

Он добавил, что "сложность, смертоносность и тактическое мастерство Род-Айленда олицетворяют эффективность и мощь подводных сил".

Перед визитом в порт Гибралтара, в июле эта субмарина посетила военно-морскую базу Его Величества в Клайде в Шотландии.

Что известно об оперативной группе 69

Командир оперативной группы 69 отвечает за боевые действия подлодок в зонах ответственности Европейского командования США и Африканского командования США. В частности, оперативная группа 69 состоит из ударных подлодок и подлодок с управляемыми ракетами, способных выполнять ряд боевых задач и задач по сбору разведданных.

Уже более 80 лет военно-морские силы США в Европе и Африке выстраивали стратегические отношения с союзниками и партнерами, опираясь на общие ценности для обеспечения безопасности и стабильности.

Штаб-квартира NAVEUR-NAVAF находится в Неаполе. Она управляет военно-морскими силами США в зонах ответственности Европейского командования США (USEUCOM) и Африканского командования США (USAFRICOM). Шестой флот США постоянно закреплен за NAVEUR-NAVAF и привлекает морские силы в рамках всего спектра совместных и военно-морских операций.

Род-Айленд является подлодкой с баллистическими ракетами класса Огайо. Эти подлодки гибкие и живучие и являются высокоэффективным элементом сил ядерного сдерживания США. Род-Айленд, входящий в состав 10-й группы подводных лодок, является одной из шести подводных лодок с баллистическими ракетами, базирующимися на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бей, штат Джорджия.