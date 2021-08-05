Атомная подводная лодка России потеряла ход у побережья Дании
Источник:ВМС Дании
У берегов Дании потеряла ход российская атомная подводная лодка "Орел". Она совершала переход из Санкт-Петербурга вместе с кораблями сопровождения.
Инцидент произошел 30 июля в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно две морских мили от берега.
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Экипаж сторожевого судна Дании "Диана", сопровождавший российскую группу из трех кораблей, назвал эту ситуацию "драматичной".
Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку в атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где начала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова,
– сказали моряки.
Российский корабль "Алтай" бросил тросы и подготовился к буксировке огромной субмарины.
- Датский флот предложил помощь, но Россия от нее отказалась.