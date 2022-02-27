Атомные электростанции Украины работают стабильно в штатном режиме

По состоянию на 27 февраля все четыре атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в штатном режиме.

Всего в работе 9 энергоблоков, которые стабильно вырабатывают электроэнергию, сообщает 24 канал. По состоянию на 9:00 воскресенья, 27 февраля, мощность НАЭК "Энергоатома", являющегося оператором всех АЭС Украины, равна 7040 МВт.

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В каком состоянии украинские АЭС

При этом энергоблоки №1 Ровенской АЭС и №2 Хмельницкой АЭС – в плановых ремонтах, №5 и №6 Запорожской АЭС – в холодном резерве.

Блок №3 Южно-Украинской АЭС тоже в резерве: вскоре там должны провести плановые ремонтные работы. Сегодня в 1:35 отключили от сети и энергоблок №1 Запорожской АЭС, также из-за вывода в текущий плановый ремонт.

Все АЭС работают в условиях безопасной эксплуатации – радиационное, противопожарное и экологическое состояние на станциях и прилегающих к ним территориях в норме.

Подчеркнем, что оборудование энергоблоков, помещений электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также других особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением. Наши защитники готовы давать отпор врагу, который может посягнуть на объекты критической инфраструктуры.

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