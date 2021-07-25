"Это было ужасно": аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии

В Северной Ирландии в парке развлечений аттракцион упал на людей. В результате жуткого инцидента пострадали 6 человек.

Сбой на одном из аттракционов в парке развлечений Planet Fun, который расположен на северном берегу Белфастского озера, произошел 24 июля примерно в 18:00. Механизм вылетел за пределы периметра, а затем ударился в строение и рухнул на людей.

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По информации службы скорой помощи Северной Ирландии, всего пострадали 6 человек, среди них – дети. На место происшествия прибыли 4 бригады скорой помощи.

Через аттракцион в Северной Ирландии пострадали дети

Двоих детей доставили в Королевскую больницу Белфаста, а одну – в районную больницу Антрима. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Остальные посетители парка получили незначительные повреждения и отказались от госпитализации. Они настолько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений, рассказали свидетели происшествия.

Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно,

– отметил свидетель в комментарии The Sun.

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Соответствующий инцидент будет расследовать специальная комиссия, рассказал представитель компании Planet Fun. Он заметил, что у фирмы есть лицензия на проведение ярмарки развлечений и компания намерена сотрудничать с экспертами на всех этапах.