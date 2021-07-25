Збій на одному з атракціонів в парку розваг Planet Fun, який розташований на північному березі Белфастського озера, стався 24 липня приблизно о 18:00. Механізм вилетів за межі периметра, а потім вдарився у будову та звалився на людей.

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За інформацією служби швидкої допомоги Північній Ірландії, загалом постраждали 6 осіб, серед них – діти. На місце події прибули 4 бригади швидкої допомоги.

Через атракціон в Північній Ірландії постраждали діти

Двох дітей доставили в Королівську лікарню Белфаста, а одну – в районну лікарню Антріма. Наразі життю дітей нічого не загрожує.

Решта відвідувачів парку отримали незначні ушкодження й відмовилися від госпіталізації. Вони настільки злякалися, що більше не зможуть відвідувати парки розваг, розповіли свідки події.

Все гойдалки трималися на мотузках, і в один момент всі почали падати. Це було жахливо,

– зазначив свідок в коментарі The Sun.

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Відповідний інцидент розслідуватиме спеціальна комісія, розповів представник компанії Planet Fun. Він зауважив, що у фірми є ліцензія на проведення ярмарку розваг й компанія має намір співпрацювати з експертами на всіх етапах.