Момент схопили камери спостереження. Згодом відео розлетілося соцмережами і стало вірусним у США.

Кумедне Вчителі подали до суду на учня, який робив на них меми

В обличчя дівчини влетіла чайка

Стався інцидент у парку розваг Вайлдвуд у штаті Нью-Джерсі. На пірсі Морейса розташований атракціон, що стріляє у небо "снарядами з людьми". Каусель підкидає вверх зі швидкістю у 75 миль на годину (це понад 120 кілометрів на годину – 24 канал).

Саме у момент, коли куля здійнялася вверх в обличчя однієї дівчини влетіла чайка. Вона від шоку чи болю залишилася сидіти на шиї і підборідді. Тоді дівчина з переляканим лицем відкинула її геть.

Як чайка на швидкості врізалася у дівчину: дивіться відео

Пташка полетіла собі далі у небо, ніби нічого і не сталося. Тим часом подруга, яка сиділа поруч, була настільки захоплена атракціоном, що усе пропустила. Вона на віть не бачила краєм ока чайку, яка врізалася у її сусідку.

Згодом ЗМІ взяли у дівчаток інтерв'ю. Джорджія – дівчина, яка проґавила момент, святкувала свій день народження у парку. Дівчинка, яка зіткнулася із чайкою – Кілі, її подруга. Вона розповіла, що страшенно злякалася, тому так різко зреагувала і відкинула птаху. Їй здалося, що вона задихнеться через чайку.

Зрештою дівчата сказали, що більше не планують іти у цей парк розваг.