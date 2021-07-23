На аттракционе в США чайка врезалась в девушку на бешеной скорости: жуткое видео

В парке развлечений в Нью-Джерси произошел жуткий инцидент. В девушку, которая каталась на аттракционе врезала чайка.

Момент поймали камеры наблюдения. Впоследствии видео разлетелось по соцсетям и стало вирусным в США.

Забавное Учителя подали в суд на ученика, который делал на них мемы

В лицо девушки влетела чайка

Произошел инцидент в парке развлечений Уайлдвуд в штате Нью-Джерси. На пирсе Морейса расположен аттракцион, стреляющий в небо "снарядами с людьми". Каусель подбрасывает вверх со скоростью в 75 миль в час (это более 120 километров в час – 24 канал).

Именно в момент, когда пуля поднялась вверх в лицо одной девушки влетела чайка. Она от шока или боли осталась сидеть на шее и подбородке. Тогда девушка с испуганным лицом отбросила ее прочь.

Как чайка на скорости врезалась в девушку: смотрите видео

Птичка полетела себе дальше в небо, будто ничего и не случилось. Тем временем подруга, сидевшая рядом, была настолько увлечена аттракционом, что все пропустила. Она даже не видела краем глаза чайку, которая врезалась в ее соседку.

Впоследствии СМИ взяли у девочек интервью. Джорджия – девушка, которая упустила момент, праздновала свой день рождения в парке. Девочка, столкнувшаяся с чайкой – Кили, ее подруга. Она рассказала, что ужасно испугалась, поэтому так резко среагировала и отбросила птицу. Ей показалось, что она задохнется из-за чайки.

В конце концов девушки сказали, что больше не планируют идти в этот парк развлечений.