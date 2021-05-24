Аудит госдач: кого могут выселить из элитных помещений

После очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский сделал заявление, которое заставило занервничать немало состоятельных людей. Речь идет о действующих и бывших чиновниках и высокопоставленных чиновниках, проживающих в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица.

Дело в том, что Зеленский анонсировал аудит государственных земель и домов в элитных поселках под Киевом. Больше о том, приведет ли ревизия к "великому переселению народов" и кому паковать чемоданы – читайте далее.

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Что стоит знать об элитных поселках

Стоит объяснить, что Пуща-Водица и Конча-Заспа – это элитные поселки недалеко от столицы Украины. Там расположены государственные дачи, которые находятся под контролем Государственного управления делами. Площадь этих VIP-поселков, по данным Гуд, составляет почти 300 гектаров.

Кто может там жить

Официально право на проживание в госдачах имеют действующие политики, госслужащие и даже президент. Однако фактически имущество в элитных поселках "захватили" бывшие судьи, прокуроры, таможенники, силовики и даже бизнесмены, которые никак не связаны с политикой.

По словам Зеленского, там живут:

министры времен Януковича Дмитрий Табачник и Раиса Богатырева;

вице-премьер времен президентства Петра Порошенко – Геннадий Зубко;

директор департамента корпорации "Богдан" – Александр Ильин.

Они годами пользовались госимуществом в Конча-Заспе и Пуще-Водице, как своей частной собственностью. По словам собеседника издания LIGA.net ряд VIP-жителей "заключили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов в размере 50% и за символическую плату могли там проживать".

Надо закрывать эту многолетнюю привилегию. Дом отдыха Конча-Заспа, в который входят сотни различных зданий, должен превратиться в совершенно иное функциональное пространство, чем сейчас. Это точно не может быть закрытым пространством для "особых людей",

– заявил собеседник.

Элитные дома в Конча-Заспе / Фото "Украинские новости"

Как будут выселять VIP-жителей

Источник в Офисе Президента отметил, что для выселения готовы использовать даже формальные поводы. К примеру, долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий. Эту схему уже опробовали на нескольких VIP-жителях.

Кого уже выселили

Чтобы выселить из госдачи отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого, администрации Кончи-Заспы понадобилось пол года. Договор с ним расторгли еще осенью 2020 года: он 5 месяцев не платил за пользование и 6 месяцев – за коммуналку. Тупицкий так не хотел оставлять давно обжитые квадратные метры, что пошел в суд. В конце концов отстраненному главе КСУ таки пришлось освободить дом.

Список должников

По данным собеседника в Офисе Президента, даже среди богатых и известных людей есть должники. К примеру:

бывший генпрокурор Святослав Пискун накопил за пользование объектами долг в 280 тысяч гривен;

отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий – 79 тысяч гривен;

еще один судья КСУ Игорь Слиденко – 57 тысяч гривен.

По словам источника в ОП, если арендаторы госдач не имеют отношения к государственной службе, имеют долги, ломают имущество или нарушают правила пользования – это однозначно означает, что они не могут пользоваться госсобственностью.

Спецкомиссия аудиторов создана распоряжением Госуправления делами. Срок работы аудиторов – до 28 мая.

Заметим, что в комплексе отдыха Конча-Заспа сейчас в элитном поселке живут примерно 200 бывших и действующих чиновников. Полный список арендаторов по состоянию на 18 мая 2021 года:

Кто проживает в элитном поселке Конча-Заспа / Фото LIGA.net

Зато в доме отдыха Пуща-Водица проживает до 50 арендаторов. Актуальный список:



Кто проживает в Пуще-Водице / Фото LIGA.net