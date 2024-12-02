Что выявил аудит критических предприятий и какие злоупотребления наиболее распространены

В Минэкономики заявили, что статус критических потеряли около 5% предприятий. Довольно часто компании манипулировали в документах.

Изменения в подходе к бронированию имели целью устранить возможность манипуляции определенными данными. Об этом заместитель министра экономики Виталий Киндратив сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что обнаружил аудит критических предприятий

Когда мы начинали аудит, среди предприятий, которые имели статус критических, было 20 тысяч компаний. По итогам аудита, около 5% компаний были лишены этого статуса. Наиболее распространенное злоупотребление – безосновательное увеличение количества забронированных лиц, манипуляции с отчетностью, снижение заработной платы и ее минимизация,

– объяснил заместитель министра.

Чтобы предприятие признали критическим, сегодня нужны несколько критериев. Уровень заработной платы работников должен составлять не менее 20 тысяч гривен, также не должно быть задолженности по уплате налогов и сборов.

На вопрос, зачем бронирование привязали к уровню зарплат, Киндратив объяснил: это будет способствовать наполнению бюджета и детенизации экономики.

Может случиться так, что компания искусственно завысила зарплату, чтобы забронировать работника, а потом вернула ему зарплату до прежнего уровня. И это можно отследить. Тогда в кабинете органа, который определял критичность, будет соответствующая отметка. И все предприятие может потерять статус критического – сроком минимум на 6 месяцев.

Все бронирования по старым правилам действующие – но до 28 февраля 2025 года. За переходный период компании должны переполучить критичность в соответствии с новыми правилами и процедурами. И после этого они восстанавливают возможность бронировать своих работников на год.