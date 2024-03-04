О результатах внутреннего аудита уже сообщили министру обороны Рустему Умерову. Кроме турникетов, военным отправили аптечки и рюкзаки для боевых медиков.
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Год лежали на складе
Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей в Житомирской области, находящейся в подчинении Командованию медицинских сил почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США. Они находились там почти год.
Эти турникеты получены еще в апреле 2023 года, и только через шесть месяцев военная часть выдала первые из них военным – всего 458 единиц,
– рассказали в Минобороны.
Чиновники сразу же начали выдачу турникетов военных – пока бойцы ВСУ получили почти треть. Кроме этого Минобороны передаст и другое медицинское имущество. Речь идет об индивидуальных аптечки и рюкзаки для боевых медиков, что длительное время хранились на складах в значительном количестве.
Как отметил заместитель главы Минобороны Юрий Джигир, одной из задач внутреннего аудита является предотвращение неэффективного использования военного ресурса. Для этого необходимо провести более эффективное планирование, усилить подотчетность и солидарность на всех уровнях принятия решений.
Другие последствия аудита
- Недавно Минобороны сообщило, что во время внутреннего аудита должностные лица установили, что отдельным военнослужащим безосновательно выплачивали дополнительное денежное вознаграждение. Часть бойцов находилась в пунктах постоянной дислокации, но получала боевые доплаты.
- Факты такого злоупотребления обнаружили в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях. Общая сумма убытков составляет 186,6 миллиона гривен.
- Аудиты уже передали соответствующие данные в правоохранительные органы, которые установят степень вины должностных лиц и сумму возмещения нанесенного государству ущерба.