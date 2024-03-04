Про результати внутрішнього аудиту вже повідомили міністру оборони Рустему Умєрову. Окрім турнікетів, військовим відправили аптечки та рюкзаки для бойових медиків.
Дивіться також В Україні випробовують "плавучі бронежилети": яка особливість, розсекретило Міноборони
Рік лежали на складі
Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин у Житомирській області, що перебуває у підпорядковані Командуванню медичних сил майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США. Вони перебували там майже рік.
Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць,
– розповіли в Міноборони.
Посадовці одразу ж розпочали видачу турнікетів військових – наразі бійці ЗСУ отримали майже третину. Окрім цього Міноборони передасть й інше медичне майно. Йдеться про індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості.
Як зазначив заступник голови Міноборони Юрій Джигир, одним з завдань внутрішнього аудиту є запобігання неефективному використанню військового ресурсу. Для цього необхідно провести ефективніше планування, посилити підзвітність й солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень.
Інші наслідки аудиту
- Нещодавно Міноборони повідомило, що під час внутрішнього аудиту посадовці встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Частина бійців перебувала у пунктах постійної дислокації, але отримувала бойові доплати.
- Факти такого зловживання виявили у військових частинах в Київській, Житомирській, Хмельницькій та Полтавській областях. Загальна сума збитків становить 186,6 мільйона гривень.
- Аудити вже передали відповідні дані до правоохоронних органів, які встановлять ступінь вини посадових осіб та суму відшкодування завданих державі збитків.