Байден сделал компромисс,–евродепутат объяснил, почему не наложили санкции на "Северный поток-2"

В США не наложили санкции на российский газопровод "Северный поток-2". Это может быть компромиссом Джо Байдена, ведь он также заинтересован в реализации собственных интересов.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он считает, что была определенная сделка.

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"Думаю, было все-таки соглашение не так между Вашингтоном и Москвой, как между Вашингтоном и Берлином", – сказал Ауштрявичюс.

Он пояснил, что Байдену нужна была хорошая база перед первой встречей с европейцами.

Он сделал такой компромисс, который мне не нравится, я сразу говорю,

– заявил евродепутат.

Джо Байден находится в Европе с первым официальным визитом. В частности, 16 июня он отправится в Женеву, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Он (компромисс – 24 канал) не идет на пользу Германии. Она тоже теряет свое лицо в этом, зная, кто управляет основной компанией. Это не плюсы. Однако, для США это было необходимо для начала хороших переговоров", – подытожил Ауштрявичюс.

Инструмент для запугивания

Евродепутат заверил, что "Северный поток-2" – главный инструмент России для устрашения.

"Главный инструмент запугивания Запада и, в частности, Украины – эта труба. Они держат всех на коротком ключе", – добавил Ауштрявичюс.

Байден объяснил отказ от санкций тем, что "Северный поток-2" почти полностью завершен, а потому он считает санкции контрпродуктивными с точки зрения европейских отношений.

Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео