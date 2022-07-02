Нужны гаубицы, а не рисовать голубя мира, – Ауштрявичюс ответил на скандальное заявление Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге после закрытия саммита НАТО вспомнил о соглашении 1997 года между Альянсом и Россией и намекнул, что базировать войска стран-членов организации в странах Балтии на постоянной основе нельзя.
Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс считает, что "Шольц еще просто не проснулся". Об этом он сказал 24 каналу.
Внимание Путин принял решение о вторжении в Украину по меньшей мере за год до этого, – Шольц
"Ему, по-видимому, очень понравилось, когда в 1989 году политически разрушили Берлинскую стену. Однако почему-то он не понимает, что ситуация в принципе изменилась", – сказал европарламентарий.
Он считает, что концепция "Путин-фернштейн" и исказила все обстоятельства. И добавил, что иногда трудно объяснить мышление некоторых немецких политиков, особенно во время войны, когда гибнут люди.
Может, ему нужно прислать фотографии этих 344 детей, погибших в Украине? Если они этого не понимают, то о чем здесь говорить? О каких актах 1997 года можно говорить, когда агрессор Путин напрямую угрожает и продолжает кровавую войну против европейской страны Украины?
– возмутился Ауштрявичюс.
И подчеркнул, что Германии нужно "гаубицы присылать, а не рисовать голубя миру".
Предыдущие заявления Шольца
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к войне с Украиной около года. Из-за продолжительного планирования российский диктатор сможет вести затяжное наступление.
- Шольц также подчеркнул, что хотя Путин не признает этот факт, Россия ощущает на себе влияние западных санкций.
- По словам немецкого канцлера, Германия прилагает все усилия, чтобы уменьшить сумму, которую платит России за энергоресурсы.
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