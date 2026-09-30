Израиль рассматривает возможность приобретения американских противолодочных самолетов P-8A Poseidon, хотя ранее практически не развивал полноценную морскую противолодочную авиацию. Сам факт появления такого вопроса свидетельствует о гораздо более широком изменении подхода к безопасности в Средиземном море.

Израильский журналист Сергей Ауслендер в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, какие угрозы заставляют Израиль пересматривать морскую доктрину, почему особое внимание привлекает подводный флот Турции и как "Посейдоны" могут изменить возможности израильских ВМС. В то же время окончательного решения о закупке этих самолетов пока нет.

Израиль впервые может получить полноценную морскую противолодочную авиацию

Разговоры о P-8A Poseidon активизировались в преддверии подготовки стратегического плана развития Военно-морских сил Израиля на следующие десять лет. До конца года его должны представить в Генеральный штаб, и именно в этот документ может быть включена необходимость закупки новых самолетов.

Это фактически первый случай, когда Израиль начнет обзаводиться полноценной морской противолодочной авиацией,

– пояснил Ауслендер.

Ранее особой необходимости в таких возможностях не было. Средиземное море имеет специфическую географию, а государства, которые Израиль рассматривал как потенциальных противников, долгое время не имели подводного флота, способного создать серьезную угрозу.

Ситуация начала меняться вместе с развитием турецких ВМС. Турция строит новые подводные лодки, часть из которых оснащается воздухонезависимыми энергетическими установками, позволяющими им дольше оставаться под водой и действовать гораздо скрытнее.

Расклад сил изменился, и Турция начала активно развивать свой флот, активно строить подводные лодки. Это позволяет им очень скрытно передвигаться под водой и подбираться к вероятному противнику на очень близкое расстояние,

– отметил журналист.

Именно появление таких возможностей, по его словам, заставило израильский военный истеблишмент более серьезно говорить о развитии средств поиска и поражения подводных лодок.

P-8A может самостоятельно обнаружить и уничтожить подводную лодку

Для поиска подводных лодок используются корабли, вертолеты, самолеты и специальные гидроакустические системы. Однако создавать стационарные сети вдоль всего израильского побережья сложно и дорого, а вертолеты уступают самолетам по дальности и продолжительности работы.

Для подводной лодки нет более опасного врага, чем самолет. Вертолет тоже может искать подводные лодки, но у него ограничен радиус действия и ограничено время нахождения в воздухе. У самолета эти возможности гораздо шире,

– пояснил Ауслендер.

P-8A Poseidon создан на базе гражданского Boeing 737-800. По приведенным журналистом характеристикам, его боевой радиус составляет около 1200 морских миль, то есть более 2 тысяч километров, после чего самолет может еще как минимум четыре часа работать в районе без дозаправки.

На борту размещаются 129 гидроакустических буев. Их сбрасывают в море на значительной площади, после чего система самолета получает и анализирует данные о подводных шумах. Для их распознавания все активнее применяются автоматизированные системы и искусственный интеллект.

Он может развернуть в море буквально сеть из этих буев. Его вычислительная система будет обрабатывать данные с датчиков, а сейчас там активно начинают применять искусственный интеллект, чтобы отделять шумы подводной лодки от шумов моря,

– рассказал журналист.

Кроме того, самолет оснащен морским радаром для поиска надводных целей, электрооптическими системами и средствами электронной разведки. После обнаружения подводной лодки P-8A не обязательно передавать задание другой боевой единице: он сам может применить торпеду МК54, а против надводных кораблей – ракеты "Гарпун".

Этот самолет представляет собой замкнутый огневой цикл: прибыть в район, обнаружить подводную лодку, классифицировать контакт, сопровождать его и при необходимости уничтожить. То есть он один может полностью замкнуть весь цикл,

– подчеркнул Ауслендер.

Израиль в случае закупки получит не только платформу для наблюдения, но и полноценный инструмент поиска, сопровождения и поражения морских целей.

Главной причиной стала Турция

По оценке Ауслендера, среди государств региона именно Турция сегодня представляет для Израиля наиболее заметную подводную угрозу. Он привел данные, согласно которым у Анкары есть 14 подводных лодок, тогда как у Израиля – шесть.

Какие же такие угрозы вдруг появились, если 78 лет они не были нужны? Угроза называется Турция. Ответ здесь абсолютно однозначен,

– сказал журналист.

При этом турецкий подводный флот продолжает расширяться. По словам Ауслендера, строятся еще четыре подводные лодки с воздухонезависимыми установками, после чего их общее количество может вырасти до 18.

Такие установки особенно важны для дизель-электрических подводных лодок. Они позволяют дольше не подниматься ближе к поверхности для работы дизельных двигателей, что значительно уменьшает количество шумов и делает подводную лодку более труднообнаружимой.

На малой скорости современная дизельная подводная лодка с такой установкой очень тихая, ее крайне сложно обнаружить. Вот для этого и используют эти гидроакустические буи,

– пояснил Ауслендер.

Противостояние при этом выходит далеко за пределы самого подводного флота. По оценке журналиста, Турция стремится выстроить собственную зону влияния от своих берегов до Ливии, где уже имеет военное присутствие.

Турция пытается отрезать Израиль от Центрального и Западного Средиземноморья, выстраивая условную линию от Турции до Ливии. Израиль пытается пересечь эту дугу своей собственной – Израиль, Кипр, Греция,

– сказал он.

В такой конфигурации P-8A могут стать частью гораздо более широкой системы контроля морского пространства, а не только средством охоты на отдельные подводные лодки.

"Посейдоны" могут объединить весь флот в одну систему

Подводные лодки сами располагают ограниченной информацией о ситуации вокруг себя, поэтому им нужна поддержка других платформ. P-8A способен работать как большая воздушная разведывательная платформа, одновременно наблюдающая за надводной и подводной обстановкой на обширной территории.

Получается такая летающая разведывательная платформа, которая видит морскую обстановку на гигантской площади и может передавать эти данные в свои штабы, на свои корабли, своим боевым единицам,

– пояснил Ауслендер.

Полученные данные могут одновременно использовать подводные и надводные корабли, береговые системы и беспилотники. Это особенно важно для Израиля, который в значительной степени зависит от Средиземного моря.

Связка выглядит так: самолет "Посейдон", подводные лодки, надводные корабли, береговые системы, беспилотники – и все это объединяется в единую систему,

– отметил журналист.

В море расположены израильские газовые платформы, а через Средиземное море проходит основная часть внешней торговли страны. Поэтому наблюдение за морскими путями и раннее обнаружение потенциальных угроз становятся все более важными.

Меняется и география работы самого флота. Если раньше израильские ВМС преимущественно сосредоточивались на прибрежной зоне, то в последние годы их активность распространяется значительно дальше от собственных берегов.

Закупка будет дорогостоящей, а у самого самолета есть важное ограничение

Преимущества P-8A не означают, что решение для Израиля будет простым. Помимо самих самолетов, придется создавать инфраструктуру, закупать расходные материалы, готовить операторов, технический персонал и выстраивать отдельную логистику.

Один такой самолет не покупают. Подсчитали, и получилось, что Израилю нужно около шести таких самолетов. Каждый из них будет стоить десятки или под сотню миллионов долларов,

– рассказал журналист.

Значительных затрат потребуют и гидроакустические буи, которые фактически являются расходным материалом: после определенного времени работы в море их приходится заменять.

Есть и принципиальное боевое ограничение. P-8A не предназначен для работы там, где противник контролирует воздушное пространство или обладает эффективной противовоздушной обороной.

Самолет уязвим, у него нет возможности отразить атаку воздушного противника. Его нельзя использовать там, где есть авиация или ПВО противника. Это самолет чистого неба,

– пояснил Ауслендер.

Поэтому Министерству обороны Израиля еще предстоит определить, оправдывают ли новые возможности такие затраты и ограничения.

Турция рассматривает восточное Средиземноморье как зону своих исключительных жизненных интересов. Поэтому нам нужно готовиться к нейтрализации этой угрозы. Но пока идут только разговоры, вопрос изучается, и решения о закупке еще нет,

– подытожил журналист.

Уже само появление такого вопроса в десятилетнем планировании ВМС, по оценке Ауслендера, показывает масштаб изменений: Израиль переходит от преимущественно прибрежной модели к подходу, при котором важное значение имеет ситуация во всем восточном Средиземноморье.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

"Израиль готовится к противостоянию с Турцией на море и планирует закупить самолеты Poseidon": смотрите видео

"Израиль готовится к противостоянию с Турцией на море и планирует приобрести самолеты Poseidon": смотрите видео