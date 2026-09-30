Ізраїль розглядає можливість придбання американських протичовнових літаків P-8A Poseidon, хоча раніше практично не розвивав повноцінну морську протичовнову авіацію. Сам факт появи такого питання свідчить про значно ширшу зміну підходу до безпеки у Середземному морі.

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, які загрози змушують Ізраїль переглядати морську доктрину, чому особливу увагу привертає підводний флот Туреччини та як "Посейдони" можуть змінити можливості ізраїльських ВМС. Водночас остаточного рішення про закупівлю цих літаків поки немає.

Ізраїль уперше може отримати повноцінну протичовнову авіацію

Розмови про P-8A Poseidon активізувалися перед підготовкою стратегічного плану розвитку Військово-морських сил Ізраїлю на наступні десять років. До кінця року його мають подати до Генерального штабу, і саме до цього документа можуть включити потребу в закупівлі нових літаків.

Це фактично перший випадок, коли Ізраїль почне обзаводитися повноцінною морською протичовновою авіацією,

– пояснив Ауслендер.

Раніше особливої потреби в таких можливостях не було. Середземне море має специфічну географію, а держави, які Ізраїль розглядав як потенційних противників, тривалий час не мали підводного флоту, здатного створити серйозну загрозу.

Ситуація почала змінюватися разом із розвитком турецьких ВМС. Туреччина будує нові підводні човни, частина з яких оснащується повітронезалежними енергетичними установками, що дозволяють їм довше залишатися під водою та діяти значно прихованіше.

Розклади змінилися, і Туреччина почала активно розвивати свій флот, активно будувати підводні човни. Це дозволяє їм дуже приховано пересуватися під водою і підбиратися до ймовірного противника на дуже близьку відстань,

– зазначив журналіст.

Саме поява таких можливостей, за його словами, змусила ізраїльський військовий істеблішмент серйозніше говорити про розвиток засобів пошуку та ураження субмарин.

P-8A може сам знайти та знищити підводний човен

Для пошуку субмарин використовують кораблі, вертольоти, літаки та спеціальні гідроакустичні системи. Однак створювати стаціонарні мережі вздовж усього ізраїльського узбережжя складно та дорого, а вертольоти поступаються літакам у дальності й тривалості роботи.

Для субмарини немає небезпечнішого ворога, ніж літак. Вертоліт теж може шукати підводні човни, але в нього обмежений радіус дії й обмежений час перебування в повітрі. У літака ці можливості набагато ширші,

– пояснив Ауслендер.

P-8A Poseidon створений на базі цивільного Boeing 737-800. За наведеними журналістом характеристиками, його бойовий радіус становить близько 1200 морських миль, тобто понад 2 тисячі кілометрів, після чого літак може ще щонайменше чотири години працювати в районі без дозаправки.

На борту розміщуються 129 гідроакустичних буїв. Їх скидають у море на значній площі, після чого система літака отримує та аналізує дані про підводні шуми. Для їхнього розпізнавання дедалі активніше застосовують автоматизовані системи та штучний інтелект.

Він може виставити в морі буквально мережу з цих буїв. Його обчислювальна система оброблятиме дані з датчиків, а зараз там активно починають застосовувати штучний інтелект, щоб відокремлювати шуми підводного човна від шумів моря,

– розповів журналіст.

Крім цього, літак має морський радар для пошуку надводних цілей, електрооптичні системи та засоби електронної розвідки. Після виявлення субмарини P-8A не обов'язково передавати завдання іншій бойовій одиниці: він сам може застосувати торпеду МК54, а проти надводних кораблів – ракети "Гарпун".

Цей літак являє собою замкнений вогневий цикл: прибути в район, виявити підводний човен, класифікувати контакт, супроводжувати його і за необхідності знищити. Тобто він один може повністю замкнути весь цикл,

– наголосив Ауслендер.

Ізраїль у разі закупівлі отримає не лише платформу для спостереження, а повноцінний інструмент пошуку, супроводу та ураження морських цілей.

Головною причиною стала Туреччина

За оцінкою Ауслендера, серед держав регіону саме Туреччина сьогодні створює для Ізраїлю найбільш помітний підводний виклик. Він навів дані, за якими Анкара має 14 підводних човнів, тоді як Ізраїль – шість.

Які такі загрози раптом з'явилися, якщо 78 років вони були не потрібні? Загроза називається Туреччина. Відповідь тут абсолютно однозначна,

– сказав журналіст.

Турецький підводний флот при цьому продовжує розширюватися. За словами Ауслендера, будуються ще чотири субмарини з повітронезалежними установками, після чого їхня загальна кількість може зрости до 18.

Такі установки особливо важливі для дизель-електричних човнів. Вони дозволяють довше не підніматися ближче до поверхні для роботи дизельних двигунів, що значно зменшує кількість шумів і робить субмарину важчою для виявлення.

На малій швидкості сучасний дизельний човен із такою установкою дуже тихий, його вкрай складно виявити. Ось для цього і використовують ці гідроакустичні буї,

– пояснив Ауслендер.

Протистояння при цьому виходить далеко за межі самого підводного флоту. За оцінкою журналіста, Туреччина прагне вибудувати власну зону впливу від своїх берегів до Лівії, де вже має військову присутність.

Туреччина намагається відрізати Ізраїль від Центрального і Західного Середземномор'я, вибудовуючи умовну лінію від Туреччини до Лівії. Ізраїль намагається цю дугу перерізати своєю – Ізраїль, Кіпр, Греція,

– сказав він.

У такій конфігурації P-8A можуть стати частиною значно ширшої системи контролю морського простору, а не лише засобом полювання на окремі субмарини.

"Посейдони" можуть об'єднати весь флот в одну систему

Підводні човни самі мають обмежену інформацію про ситуацію навколо себе, тому їм потрібна підтримка інших платформ. P-8A здатен працювати як велика повітряна розвідувальна платформа, що одночасно спостерігає за надводною та підводною обстановкою на великій площі.

Виходить така літаюча розвідувальна платформа, яка бачить морську картину на гігантській площі й може передавати це у свої штаби, своїм кораблям, своїм бойовим одиницям,

– пояснив Ауслендер.

Отримані дані можуть одночасно використовувати підводні та надводні кораблі, берегові системи й безпілотники. Це особливо важливо для Ізраїлю, який значною мірою залежить від Середземного моря.

Зв'язка утворюється така: літак "Посейдон", підводні човни, надводні кораблі, берегові системи, безпілотники – і все це замикається в одну єдину систему,

– зазначив журналіст.

На морі розташовані ізраїльські газові платформи, а через Середземномор'я проходить основна частина зовнішньої торгівлі країни. Через це спостереження за морськими шляхами та раннє виявлення потенційних загроз стають дедалі важливішими.

Змінюється і географія роботи самого флоту. Якщо раніше ізраїльські ВМС переважно зосереджувалися на прибережній зоні, то останніми роками їхня активність поширюється значно далі від власних берегів.

Закупівля буде дорогою, а сам літак має важливе обмеження

Переваги P-8A не означають, що рішення для Ізраїлю буде простим. Крім самих літаків, доведеться створювати інфраструктуру, закуповувати витратні матеріали, готувати операторів, технічний персонал і вибудовувати окрему логістику.

Один такий літак не купують. Підрахували, і вийшло, що Ізраїлю потрібно близько шести таких літаків. Кожен із них буде коштувати десятки або під сотню мільйонів доларів,

– розповів журналіст.

Значних витрат потребуватимуть і гідроакустичні буї, які фактично є витратним матеріалом: після певного часу роботи у морі їх доводиться замінювати.

Є і принципове бойове обмеження. P-8A не створений для роботи там, де противник контролює повітря або має дієву протиповітряну оборону.

Літак вразливий, у нього немає можливості відбитися від повітряного противника. Його не можна використовувати там, де є авіація або ППО противника. Це літак чистого неба,

– пояснив Ауслендер.

Тому Міністерству оборони Ізраїлю ще доведеться визначити, чи виправдовують нові можливості такі витрати та обмеження.

Туреччина розглядає східне Середземномор'я як зону своїх виключних життєвих інтересів. Тому нам потрібно готуватися до нейтралізації цієї загрози. Але поки йдуть лише розмови, питання вивчається, і рішення про закупівлю ще немає,

– підсумував журналіст.

Уже сама поява такого питання в десятирічному плануванні ВМС, за оцінкою Ауслендера, показує масштаб змін: Ізраїль переходить від переважно прибережної моделі до підходу, за якого значення має ситуація в усьому східному Середземномор'ї.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.

"Ізраїль готується до протистояння з Туреччиною на морі та планує купити літаки Poseidon": дивіться відео