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СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой на события в Кагарлыке и стрельбу в Броварах

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Аваков должен уйти, – реакция соцсетей
Аваков должен уйти, – реакция соцсетей / 5 канал

За последние несколько дней в Украине произошли сразу несколько ужасных событий. Говорится об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбе в Броварах. Конечно, эти события не остались без внимания общественности.

Сразу несколько политиков и общественных активистов требуют отставки главы МВД Арсена Авакова, передает 24 канал.

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Голос требует отставки Авакова

Так, фракция "Голос" в Верховной Раде требует отставки Авакова и Клименко после событий в Кагарлыке. Депутаты отмечают, что руководство МВД и Национальной полиции должно ответить за то, что произошло.

Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца, – отметили в "Голосе".

Нардепы добавили, что преступления в Кагарлыке могло бы не быть, если бы правоохранители понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.

Активисты и журналисты возмущены последними событиями

В жилом районе разборки, никто не прячется с оружием. По официальной версии, это разборки рынка перевозок Бровары – Киев. Аваков до сих пор рассказывает сказки, что все у него под контролем. Но только интересно где,
– спросил Анатолий "Штирлиц".

Украинцы отмечают, что после возмутительных событий в Броварах и Кагарлыке надо признать, что реформа полиции была провалена.

 
Журналистов-расследователь Дмитрий Гнап отметил, что полиция могла предотвратить стрельбу в Броварах, но "у них, наверное, были более важные дела. Как вот: насилие, пытки, крышевание".
 
 
Автор и ведущий программы антикоррупционных расследований "Наши деньги" (проект Bihus.info) Денис Бигус высказался в саркастичной манере.
 

Журналист Сергей Гришин посоветовал Авакову собирать вещи.

Антикоррупционер Виталий Шабунин вспомнил слова Зеленского о том, что "Аваков - мощный министр".

Экс-политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов также раскритиковал деятельность МВД.

Изнасилование в Кагарлыке: главное

  • Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
  • Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали его наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
  • Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили. Все отделение Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.

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Стрельба в Броварах: все, что известно

  • Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары Киевской области. В нем приняли участие около 100 человек, которые, как оказалось, занимаются пассажирскими перевозками. Некоторые из них – нелегально.
  • Полиция задержала 20 участников инцидента. Известно о по меньшей мере 3 раненых. По факту хулиганства открыли уголовное производство. По информации полиции, некоторые участники стрельбы прибыли из других регионов Украины. 
 
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Изнасилование в Кагарлике Полиция Арсен Аваков Стрельба в Броварах Стрельба
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