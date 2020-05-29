Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой на события в Кагарлыке и стрельбу в Броварах
За последние несколько дней в Украине произошли сразу несколько ужасных событий. Говорится об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбе в Броварах. Конечно, эти события не остались без внимания общественности.
Сразу несколько политиков и общественных активистов требуют отставки главы МВД Арсена Авакова, передает 24 канал.
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Голос требует отставки Авакова
Так, фракция "Голос" в Верховной Раде требует отставки Авакова и Клименко после событий в Кагарлыке. Депутаты отмечают, что руководство МВД и Национальной полиции должно ответить за то, что произошло.
Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца, – отметили в "Голосе".
Нардепы добавили, что преступления в Кагарлыке могло бы не быть, если бы правоохранители понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.
Активисты и журналисты возмущены последними событиями
В жилом районе разборки, никто не прячется с оружием. По официальной версии, это разборки рынка перевозок Бровары – Киев. Аваков до сих пор рассказывает сказки, что все у него под контролем. Но только интересно где,
– спросил Анатолий "Штирлиц".
Украинцы отмечают, что после возмутительных событий в Броварах и Кагарлыке надо признать, что реформа полиции была провалена.