Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой на события в Кагарлыке и стрельбу в Броварах

За последние несколько дней в Украине произошли сразу несколько ужасных событий. Говорится об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбе в Броварах. Конечно, эти события не остались без внимания общественности.

Сразу несколько политиков и общественных активистов требуют отставки главы МВД Арсена Авакова, передает 24 канал.

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Голос требует отставки Авакова

Так, фракция "Голос" в Верховной Раде требует отставки Авакова и Клименко после событий в Кагарлыке. Депутаты отмечают, что руководство МВД и Национальной полиции должно ответить за то, что произошло.

Должна наступить неизбежная ответственность за то, что преступники в погонах пытают и насилуют людей. Сейчас монобольшинство должно признать, что реформа полиции провалена и для ее перезапуска нужны новые мозги и новые сердца, – отметили в "Голосе".

Нардепы добавили, что преступления в Кагарлыке могло бы не быть, если бы правоохранители понесли ответственность за свои преступные действия в других регионах Украины.

Активисты и журналисты возмущены последними событиями

В жилом районе разборки, никто не прячется с оружием. По официальной версии, это разборки рынка перевозок Бровары – Киев. Аваков до сих пор рассказывает сказки, что все у него под контролем. Но только интересно где,

– спросил Анатолий "Штирлиц".

Перестрілка в Броварах.

В житловому районі розбірки, ніхто не ховається зі зброєю

За офіційною версію, це розборки за ринок перевезень Бровари-Київ.

Аваков досі розповідає казки що все у нього під контролем. Але тільки цікаво де?

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Украинцы отмечают, что после возмутительных событий в Броварах и Кагарлыке надо признать, что реформа полиции была провалена.

Після зґвалтування та застосування тортур до дівчини аваківськими катами Аваков повинен піти у відставку, однозначно.

Риба гниє з голови. Аваков не зробив з ментівки європейську структуру. Докерувався і дореформувався так, що у ввіреній йому царині процвітає середньовіччя! Ганьба pic.twitter.com/zh6LhxTSqP — Леусенко (з криївки) (@leusenko1) May 25, 2020

Журналистов-расследователь Дмитрий Гнап отметил, что полиция могла предотвратить стрельбу в Броварах, но "у них, наверное, были более важные дела. Как вот: насилие, пытки, крышевание".