Время говорить о ротации, – нардеп об отставке Авакова из-за изнасилования в Кагарлыке

Министр внутренних дел Арсен Аваков должен уйти в отставку, ведь именно изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке стало ярким доказательством, что реформа в сфере правоохранительных органов не произошла.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал нардеп от фракции "Голос" Андрей Осадчук. Он пояснил, что самое ужасное изнасилование полицейскими в Кагарлыке может повлиять на доверие украинцев к власти.

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"Одной из основ представительной демократии является ротация. Меняются президенты, депутаты, правительства. Они меняются даже тогда, когда хорошо работают. Даже лучший президент должен уйти с должности после 2 сроков", – пояснил Осадчук.

Сейчас, когда министр Аваков уже 6 год в должности, время говорить о ротации. Время подводить итоги,

– сказал нардеп.

Он отметил, что ситуация, которая произошла в Кагарлыке – последствия системы, которая не работала должным образом. "Мы хотим, чтобы слово "ответственность" воспринимали в широком контексте. Не только исполнители ответственны. Всех этих полицейских кто-то допустил к работе и подписывал протоколы", – заверил Осадчук.

По его словам, пока руководство МВД не будет нести ответственность за своих подчиненных – в Украине будут повторяться такие истории.

Кагарлык – Не 1 и не 10 история за последние 5 лет. Эти истории системно повторяются и в этом драма с так называемой реформой правоохранительных органов,

– добавил нардеп.

Осадчук убежден, что для жителей Кагарлыка проще не иметь никакого отделения полиции, чем "такое". Также нардеп предположил, что "такой условный Кагарлык существует в каждой области, просто мы об этом не знаем".

Осадчук подытожил, что очень важно сейчас начать разговор о перезагрузке Министерства внутренних дел, только она может все изменить.

Что известно об изнасиловании в Кагарлыке?

Об избиении и изнасиловании в полицейском участке 23 мая 2020 года заявила 26-летняя женщина. Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого тоже избили. Полицейскими, которых подозревают в изнасиловании, оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.



Все отделения кагарлыкской полиции пока расформировали, а все сотрудники вынуждены пройти переаттестацию. Однако массовой переаттестации сотрудников полиции в Украине проводить не будут.