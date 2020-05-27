Час говорити про ротацію, – нардеп про відставку Авакова через зґвалтування у Кагарлику

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинен піти у відставку, адже саме зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику стало яскравим доказом, що реформи у сфері правоохоронних органів не відбулось.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук. Він пояснив, що саме жахливе зґвалтування поліцейськими у Кагарлику може вплинути на довіру українців до влади.

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"Однією з основ представницької демократії є ротація. Змінюються президенти, депутати, уряди. Вони змінюються навіть тоді, коли добре працюють. Навіть найкращий президент має піти з посади після 2 термінів", – пояснив Осадчук.

Зараз, коли міністр Аваков вже 6 рік на посаді, час говорити про ротацію. Час підбивати підсумки,

– сказав нардеп.

Він зауважив, що ситуація, яка трапилась у Кагарлику – наслідки системи, яка не працювала належним чином. "Ми хочемо, щоб слово "відповідальність" сприймали у широкому контексті. Не тільки виконавці є відповідальними. Всіх цих поліцейських хтось допустив до роботи і підписував протоколи", – запевнив Осадчук.

За його словами, допоки керівництво МВС не нестиме відповідальність за своїх підлеглих – в Україні повторюватимуться такі історії.

Кагарлик – не 1 і не 10 історія за останні 5 років. Ці історії системно повторюються і в цьому драма з так званою реформою правоохоронних органів,

– додав нардеп.

Осадчук переконаний, що для мешканців Кагарлика простіше не мати ніякого відділку поліції, ніж "такий". Також нардеп припустив, що "такий умовний Кагарлик існує в кожній області, просто ми про це не знаємо".

Осадчук підсумував, що дуже важливо зараз розпочати розмову про перезавантаження Міністерства внутрішніх справ, тільки воно може все змінити.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику? Про побиття та зґвалтування у поліцейському відділку 23 травня 2020 року заявила 26-річна жінка. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого теж побили. Поліцейськими, яких підозрюють у зґвалтуванні, виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.



Все відділення Кагарлицької поліції наразі розформували, а всі співробітники вимушені пройти переатестацію. Однак масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.