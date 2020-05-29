Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах
Останні декілька днів в Україні відбулися одразу декілька жахливих подій. Мовиться про зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику та стрілянину у Броварах. Звісно, ці події не залишилися без уваги громадськості.
Одразу декілька політиків та громадських активістів вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова, передає 24 канал.
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Голос вимагає відставки Авакова
Так, фракція "Голос" у Верховній Раді вимагає відставки Авакова та Клименка після подій в Кагарлику. Депутати наголошують, що керівництво МВС та Національної поліції має відповісти за те, що сталося.
Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці у погонах катують і ґвалтують людей. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції провалена і для її перезапуску потрібні нові мізки і нові серця,
– відзначили у "Голосі".
Активісти і журналісти обурені останніми подіями
У житловому районі розборки, ніхто не ховається зі зброєю. За офіційною версією, це розборки за ринок перевезень Бровари – Київ. Аваков досі розповідає казки, що все у нього під контролем. Але тільки цікаво де,
– запитав Анатолій "Штірліц".
Українці наголошують, що після обурливих подій у Броварах та Кагарлику треба визнати, що реформа поліції була провалена.
Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зауважив, що поліція могла запобігти стрілянині у Броварах, але "у них, напевно, були важливіші справи. Як от: ґвалтування, катування, кришування".