Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах

Останні декілька днів в Україні відбулися одразу декілька жахливих подій. Мовиться про зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику та стрілянину у Броварах. Звісно, ці події не залишилися без уваги громадськості.

Одразу декілька політиків та громадських активістів вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова, передає 24 канал.

Важливо У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані й поранені – фото, відео

Голос вимагає відставки Авакова

Так, фракція "Голос" у Верховній Раді вимагає відставки Авакова та Клименка після подій в Кагарлику. Депутати наголошують, що керівництво МВС та Національної поліції має відповісти за те, що сталося.

Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці у погонах катують і ґвалтують людей. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції провалена і для її перезапуску потрібні нові мізки і нові серця,

– відзначили у "Голосі".

Нардепи додали, що злочину в Кагарлику могло б не бути, якби правоохоронці понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.

Активісти і журналісти обурені останніми подіями

У житловому районі розборки, ніхто не ховається зі зброєю. За офіційною версією, це розборки за ринок перевезень Бровари – Київ. Аваков досі розповідає казки, що все у нього під контролем. Але тільки цікаво де,

– запитав Анатолій "Штірліц".

Перестрілка в Броварах.

В житловому районі розбірки, ніхто не ховається зі зброєю

За офіційною версію, це розборки за ринок перевезень Бровари-Київ.

Аваков досі розповідає казки що все у нього під контролем. Але тільки цікаво де?

Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/iXM35GYIML — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) May 29, 2020

Українці наголошують, що після обурливих подій у Броварах та Кагарлику треба визнати, що реформа поліції була провалена.

Після зґвалтування та застосування тортур до дівчини аваківськими катами Аваков повинен піти у відставку, однозначно.

Риба гниє з голови. Аваков не зробив з ментівки європейську структуру. Докерувався і дореформувався так, що у ввіреній йому царині процвітає середньовіччя! Ганьба pic.twitter.com/zh6LhxTSqP — Леусенко (з криївки) (@leusenko1) May 25, 2020

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зауважив, що поліція могла запобігти стрілянині у Броварах, але "у них, напевно, були важливіші справи. Як от: ґвалтування, катування, кришування".

Автор та ведучий програми антикорупційних розслідувань "Наші гроші" (проєкт Bihus.info) Денис Бігус висловився у саркастичній манері.