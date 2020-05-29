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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах

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Аваков має піти, – реакція соцмереж
Аваков має піти, – реакція соцмереж / 5 канал

Останні декілька днів в Україні відбулися одразу декілька жахливих подій. Мовиться про зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлику та стрілянину у Броварах. Звісно, ці події не залишилися без уваги громадськості.

Одразу декілька політиків та громадських активістів вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова, передає 24 канал.

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Голос вимагає відставки Авакова

Так, фракція "Голос" у Верховній Раді вимагає відставки Авакова та Клименка після подій в Кагарлику. Депутати наголошують, що керівництво МВС та Національної поліції має відповісти за те, що сталося.

Повинна настати неминуча відповідальність за те, що злочинці у погонах катують і ґвалтують людей. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції провалена і для її перезапуску потрібні нові мізки і нові серця,
– відзначили у "Голосі".

Нардепи додали, що злочину в Кагарлику могло б не бути, якби правоохоронці понесли відповідальність за свої злочинні дії в інших регіонах України.

Активісти і журналісти обурені останніми подіями

У житловому районі розборки, ніхто не ховається зі зброєю. За офіційною версією, це розборки за ринок перевезень Бровари – Київ. Аваков досі розповідає казки, що все у нього під контролем. Але тільки цікаво де,
– запитав Анатолій "Штірліц".

Українці наголошують, що після обурливих подій у Броварах та Кагарлику треба визнати, що реформа поліції була провалена. 

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зауважив, що поліція могла запобігти стрілянині у Броварах, але "у них, напевно, були важливіші справи. Як от: ґвалтування, катування, кришування".

Автор та ведучий програми антикорупційних розслідувань "Наші гроші" (проєкт Bihus.info) Денис Бігус висловився у саркастичній манері.

Журналіст Сергій Грішин порадив Авакову збирати речі.

Антикорупціонер Віталій Шабунін згадав слова Зеленського про те, що "Аваков – потужний міністр".

Експолітв'язень Кремля та український режисер Олег Сенцов також розкритикував діяльність МВС.

Зґвалтування у Кагарлику: головне

  • Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою у зґвалтуванні.
  • Затримали їх після того, як 24 травня до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
  • Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.

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Стрілянина у Броварах: все, що відомо

  • Інцидент трапився вранці 29 травня 2020 року у місті Бровари, що на Київщині. У ній взяли участь приблизно 100 людей, які, як виявилось, займаються пасажирськими перевезеннями. Деякі з них – нелегально.
  • Поліція затримала 20 учасників інциденту. Відомо про щонайменше 3 поранених. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. За інформацією поліції, деякі учасники стрілянини прибули з інших регіонів України.
 
Автор: Северин Трач
Теги: Новини України Зґвалтування у Кагарлику Поліція Арсен Аваков Стрілянина в Броварах Стрілянина
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