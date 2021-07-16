Впрочем, в своих соцсетях он сообщил, что "завершил свою работу в компании МВД Украины". И добавил новую графу в блоке "о себе" на фейсбуке.

Интересно Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

Аваков – "гражданин Украины"

Отныне в его профиле написано, что он "работает в компании "Гражданин Украины". Отметим, что так обычно пользователи фейсбука сообщают о своем новом трудоустройстве.

Конечно, это выглядит как ироническое отношение к слухам о его отставке и вероятном месте нового трудоустройства.

Сообщение о работе "гражданина Украины" / Скриншот из РБК

К теме. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что не видит лучшего кандидата на пост мэра Харькова, чем Арсен Аваков. Выборы главы Харькова должны состояться 31 октября.

Отчета в Раде не было

На рассмотрение вопроса о своем увольнении Арсен Аваков решил не являться в Раду. Обычно в таких случаях министры перед голосованием депутатов рассказывают о своих достижениях и провалах. Однако устного отчета Аваков ни в Раде, ни в СМИ не предоставил.

Впрочем, стоит отметить: приблизительные тезисы, которые могли бы уместиться в отчет Авакова перед Радой, есть на его персональном сайте.



О достижениях Авакова говорится на его персональном сайте / Скриншот

Отставка Авакова: главное

Аваков возглавил МВД еще в феврале 2014 года. За время его пребывания на посту в Украине вспыхнул ряд скандалов, связанных с силовиками.

Несколько раз активисты выдвигали требования увольнения Авакова, фракция "Голос" даже регистрировала в Раде соответствующее постановление. Впрочем, дальше обсуждения и волны возмущения эти инициативы не доходили.

В конце концов неожиданно для многих Аваков написал заявление о сложении полномочий.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Аваков по собственному желанию написал заявление об отставке.

Владимир Зеленский уже предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.