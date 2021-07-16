Втім, у своїх соцмережах він повідомив, що "завершив свою роботу у компанії МВС України". І додав нову графу у блоці "про себе" на фейсбуці.

Цікаво Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Зеленським, – Гетманцев

Аваков – "громадянин України"

Відтепер у його профілі написано, що він "працює в компанії "Громадянин України". Відзначимо, що так зазвичай користувачі фейсбуку повідомляють про своє нове працевлаштування.

Звісно, це виглядає як іронічне ставлення до чуток про його відставку і ймовірне місце нового працевлаштування.

Пост Авакова
Допис про роботу "громадянина України" / Скриншот з РБК

Звіту у Раді не було

На розгляд питання про своє звільнення Арсен Аваков вирішив не з'являтися до Ради. Зазвичай у таких випадках міністри перед голосуванням депутатів розповідають про свої досягнення і провали. Проте жодного усного звіту Аваков ані у Раді, ані у ЗМІ не надав.

Втім, варто зазначити: приблизні тези, які могли б уміститися у звіт Авакова перед Радою, наявні на його персональному сайті.

Сайт Арсена Авакова
Про досягнення Авакова йдеться на його персональному сайті / Скриншот

Відставка Авакова: головне

  • Аваков очолив МВС ще у лютому 2014 році. За час його перебування на посаді в Україні спалахнула низка скандалів, пов'язаних з силовиками.
  • Декілька разів активісти висували вимоги звільнення Авакова, фракція "Голос" навіть реєструвала у Раді відповідну постанову. Втім, далі обговорення і хвилі обурення ці ініціативи не доходили.
  • Зрештою несподівано для багатьох Аваков написав заяву про складання повноважень.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Аваков за власним бажанням написав заяву про відставку.
  • Володимир Зеленський вже запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Хто не голосував за відставку Авакова
Хто не голосував за відставку Авакова / Інфографіка 24 каналу