Рассматривали отставку: Аваков не пришел на заседание комитета Рады

Арсен Аваков 14 июля не пришел на заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там рассматривали вопрос отставки министра.

Во время заседания комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламентариям принять решение об отставке Авакова путем голосования в сессионном зале.

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Следующий шаг – заявление политика передадут в зал голосования.

Авакова пригласили на заседание комитета, однако политик не пришел. Информации, почему он не присутствовал при рассмотрении заявления, пока нет.

Голосование за отставку Авакова может состоятся уже 15 июля. Соответствующую дату назвали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Денис Монастырский – кандидат на пост главы МВД.

Отставка Авакова: главное

На посту главы МВД Арсен Аваков находился с 2014 года.

Заявление об отставке политик написал 13 июля 2021 года.

По словам Арахамия, отставка – инициатива Авакова. Он сам принял такое решение. В то же время "слуга" подчеркнул, что Аваков может остаться в команде. Однако уже в другом амплуа.

Назначить Монастырского на пост главы МВД могут уже 16 июля.

Провалы Авакова на должности / Инфографика 24 канала