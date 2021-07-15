Аваков недостаточно удобный для Офиса Президента, – активист об отставке главы МВД
Источник:24 канал
Верховная Рада 15 июля 2021 года поддержала отставку Арсена Авакова, который пробыл на посту главы Министерства внутренних дел более 7 лет. Важную роль в этой ситуации сыграл целый комплекс решений.
Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил активист, экс-глава аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын. Частично это произошло из-за давления журналистов, расследований о коррупции Авакова и его окружения.
К теме Рада проголосовала за отставку Авакова
"Прежде всего сыграло роль то, что, пожалуй, Аваков в данный момент недостаточно удобный для Офиса Президента", – подчеркнул Синицын.
Человек Зеленского на должности министра
Эксперт подчеркнул, что в ОП команда окрепла и хочет принимать решения самостоятельно. В частности, поставить на должность министра "своего" человека.
"Насколько я понимаю и как говорят эксперты, Аваков никогда не был слишком близким к определенным функционерам из ОП, например Ермаку", – добавил Синицын.
Роман Синицын рассказал о причинах отставки Авакова: смотрите видео
Пойдет ли Аваков в мэры Харькова
Часть экспертов предполагает, что после отставки с МВД Аваков может баллотироваться в мэры Харькова. Синицын отметил, что об этом еще рано говорить, ведь есть много дел, за которые политик должен взять ответственность.
Очень хотелось бы увидеть его на скамье подсудимых,
– заявил Синицын.
Говорится о событиях за последние 7 лет. По словам активиста, за все коррупционные скандалы, бездействие полиции, политические игрища Нацполиции и других структурных подразделений МВД, заключения "стрелочников" (дело Гандзюк) и невинных людей (дело Шеремета), "рюкзаки", тендеры и распределение денег Аваков должен ответить перед законом.
Актуально Шмыгаль внес представление на назначение Монастырского главой МВД
"Рано или поздно компетентные органы, в частности НАБУ, вернутся к этому. Хотелось бы надеяться", – отметил Синицын.
Активист добавил, что ждать акций в поддержку Авакова не стоит. Зато в Киеве 15 июля 2021 года вечером неравнодушные соберутся у здания МВД на улице Богомольца, чтобы отпраздновать его отставку.