Аваков недостаточно удобный для Офиса Президента, – активист об отставке главы МВД

Верховная Рада 15 июля 2021 года поддержала отставку Арсена Авакова, который пробыл на посту главы Министерства внутренних дел более 7 лет. Важную роль в этой ситуации сыграл целый комплекс решений.

Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил активист, экс-глава аттестационной комиссии МВД Украины Роман Синицын. Частично это произошло из-за давления журналистов, расследований о коррупции Авакова и его окружения.

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"Прежде всего сыграло роль то, что, пожалуй, Аваков в данный момент недостаточно удобный для Офиса Президента", – подчеркнул Синицын.

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Эксперт подчеркнул, что в ОП команда окрепла и хочет принимать решения самостоятельно. В частности, поставить на должность министра "своего" человека.

"Насколько я понимаю и как говорят эксперты, Аваков никогда не был слишком близким к определенным функционерам из ОП, например Ермаку", – добавил Синицын.

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Часть экспертов предполагает, что после отставки с МВД Аваков может баллотироваться в мэры Харькова. Синицын отметил, что об этом еще рано говорить, ведь есть много дел, за которые политик должен взять ответственность.

Очень хотелось бы увидеть его на скамье подсудимых,

– заявил Синицын.

Говорится о событиях за последние 7 лет. По словам активиста, за все коррупционные скандалы, бездействие полиции, политические игрища Нацполиции и других структурных подразделений МВД, заключения "стрелочников" (дело Гандзюк) и невинных людей (дело Шеремета), "рюкзаки", тендеры и распределение денег Аваков должен ответить перед законом.

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"Рано или поздно компетентные органы, в частности НАБУ, вернутся к этому. Хотелось бы надеяться", – отметил Синицын.

Активист добавил, что ждать акций в поддержку Авакова не стоит. Зато в Киеве 15 июля 2021 года вечером неравнодушные соберутся у здания МВД на улице Богомольца, чтобы отпраздновать его отставку.



Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала